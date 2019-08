Sanremo: scontro auto-scooter in via Sen. Ernesto Marsaglia, gravi danni ai mezzi ma nessun ferito (Foto)

Rocambolesco incidente stradale in strada Sen. Ernesto Marsaglia. Poco dopo il bivio per San Giovanni un uomo ha perso il controllo dello scooter ed è andato a schiantarsi contro un'auto (con targa bulgara) che procedeva in direzione opposta.

L'urto è stato così forte da causare all'auto la rottura del semiasse, del paraurti, del parafango e del parabrezza. Lo scooter è andato quasi distrutto.

Nonostante i gravissimi danni per i mezzi nessuno ha riportato gravi conseguenze tanto che anche il guidatore dello scooter ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa, anche gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione dell'incidente.