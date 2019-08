Sanremo: due arresti nella notte per i Carabinieri, fermati un pusher ed un ricercato

I Carabinieri della compagnia di Sanremo hanno effettuato due arresti nella notte. Il primo ad essere fermato è stato un 44enne tunisino, domiciliato a Sanremo e già noto alle Forze dell’Ordine, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero è stato pizzicato in via Roma con 7 grammi di hashish e 3 di marijuana occultati in un porta occhiali da sole.



Gli investigatori dell’Arma hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del pusher ove hanno rinvenuto una busta con ulteriori 45 gr. di marijuana nascosta tra gli indumenti nell’armadio della camera da letto. Dopo una notte in camera di sicurezza sarà giudicato con rito direttissimo.



Il secondo fermo è avvenuto un paio d'ore dopo. I militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un marocchino 41enne poiché gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver violato reiteratamente la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo, ricercato già da qualche giorno, è stato fermato alle 4 mentre passeggiava da solo in via Roma. A quel punto i Carabinieri l'hanno condotto direttamente al Carcere di Imperia.

















