CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 29 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- IL RE LEONE – ore 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 21.30 – di David Leitch - con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- GENITORI QUASI PERFETTI – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Laura Chiossone - con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich - Commedia - "Simona è una mamma single quarantenne legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e l'organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze. Combattuta tra l'assecondare i desideri del figlio e la volontà di proteggerlo dal giudizio altrui, che può essere feroce, Simona arriva al giorno della festa carica di aspettative e di ansia. Quando gli invitati, genitori e figli, affluiscono uno dopo l'altro varcando la soglia di casa, si viene a comporre, compresso in un interno, uno squarcio di varia umanità. Mentre in soggiorno i bambini giocano, gli adulti in cucina si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare…”

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- BLINDED BY THE LIGHT - TRAVOLTO DALLA MUSICA – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Gurinder Chadha - con Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura – Commedia/Drammatico - "Javed è un adolescente britannico di discendenza pakistana che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell'epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all'intolleranza della sua città e all'inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica del ‘Boss’, Javed scopre dei parallelismi con la sua vita da classe operaia nei potenti testi di Springsteen. Mentre Javed scopre una via d'uscita catartica ai suoi sogni repressi, comincia anche a trovare il coraggio di esprimersi con la sua voce unica. Ispirato ad una storia vera…”

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- 5 è IL NUMERO PERFETTO – ore 17.30 - 19.30 - 21.45 – di Igor Tuveri - con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Emanuele Valenti - Drammatico - "Napoli, anni Settanta. Le vicende di Peppino Lo Cicero, un guappo in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione…”

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SANREMO MUSICAL - IL FILM – ore 16.30 - 21.30 – di Isabella Biffi - Musicale - "Otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d' Italia e di estrazioni sociali diverse, si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c'è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia veramente convocati. I giovani artisti si ritrovano apparentemente soli nel teatro del Festival che è a loro completa disposizione: diventa naturale confrontarsi, per ripercorrere singolarmente e insieme la storia musicale della manifestazione. In realtà sono studiati e giudicati da due personaggi che, magicamente, sono gli stessi che hanno ideato e fortemente voluto il festival di Sanremo a partire dalla prima edizione. Alla fine, il loro sogno si avvera, perché sono tutti ragazzi “speciali” pronti per andare in scena…”

- TEEN SPIRIT – ore 19.30 – di Max Minghella - con Elle Fanning, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska, Rebecca Hall, Clara Rugaard – Drammatico/Musicale - "Violet, sedici anni, sogna di fare la cantante e vive sola con sua madre che ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show Teen Star, partecipa nella speranza che sia il punto di partenza per la sua carriera di cantante. Dopo qualche difficoltà iniziale con sua grande gioia riesce ad arrivare in finale e a vincere. La sua voce conquista tutti e realizza il suo sogno diventando una star…”

Centrale (tel. 0184 597822)

- ATTACCO AL POTERE 3 - ANGEL HAS FALLEN – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Ric Roman Waugh - con Gerard Butler, Morgan Freeman, Holt McCallany, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith – Azione/Thriller - "Terzo capitolo della saga ‘Attacco al Potere’. Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente. Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l'intero Paese e fuori pericolo…”

Tabarin (tel. 0184 597822)

Tripla Programmazione

- CRAWL – INTRAPPOLATI – ore 17.00 – di Alexandre Aja - con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, George Somner, Ami Metcalf – Azione/Avventura/Horror - "Quando un potente uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso. Dopo averlo trovato ferito nel vespaio della loro casa, i due restano intrappolati e l'acqua rapidamente invade lo spazio. Capiranno presto che il rischio annegamento sarà l'ultima delle loro paure…”

- LA RIVINCITA DELLE SFIGATE – ore 19.30 – di Olivia Wilde - con Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow - Commedia - "Cosa succederebbe se alla vigilia del diploma ti accorgessi di non esserti goduto davvero gli anni del liceo perché troppo preso solo a studiare? Questo è quello che accade alle due protagoniste di questa divertente commedia teen che decidono di concentrare quattro anni di divertimento in un'unica indimenticabile e folle notte…”

- IL SIGNOR DIAVOLO – ore 21.30 – di Pupi Avati - con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo Giudice, Massimo Bonetti – Drammatico/Thriller - "Ambientata nel Polesine negli anni '50. Un bambino muore, per malaria dicono i medici, ma l'amico ritiene che sia rimasto vittima di una maledizione, per aver profanato un’ostia durante la prima comunione. Per vederci chiaro cercherà di entrare in contatto con una figura misteriosa che si dice abbia rapporti col Maligno in persona…”

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL RE LEONE – ore 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ATTACCO AL POTERE 3 - ANGEL HAS FALLEN – ore 21.15 – di Ric Roman Waugh - con Gerard Butler, Morgan Freeman, Holt McCallany, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith – Azione/Thriller - "Terzo capitolo della saga ‘Attacco al Potere’. Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente. Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l'intero Paese e fuori pericolo…”

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- 5 è IL NUMERO PERFETTO – ore 21.00 – di Igor Tuveri - con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Emanuele Valenti - Drammatico - "Napoli, anni Settanta. Le vicende di Peppino Lo Cicero, un guappo in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione…”

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL RE LEONE – ore 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- IL RE LEONE – ore 21.30 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL RE LEONE – ore 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- ATTACCO AL POTERE 3 - ANGEL HAS FALLEN – ore 21.00 – di Ric Roman Waugh - con Gerard Butler, Morgan Freeman, Holt McCallany, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith – Azione/Thriller - "Terzo capitolo della saga ‘Attacco al Potere’. Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente. Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l'intero Paese e fuori pericolo…”

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- 5 è IL NUMERO PERFETTO – ore 21.00 – di Igor Tuveri - con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Emanuele Valenti - Drammatico - "Napoli, anni Settanta. Le vicende di Peppino Lo Cicero, un guappo in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione…”

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- IL RE LEONE – ore 17.00 - 19.25 - 21.30 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it