Tutto pronto per l'Expo Valle Arroscia dal 6 all'8 settembre. Oggi la presentazione (foto e video)

Torna – venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre - nell’affascinante borgo di Pieve di Teco l’Expo della Valle Arroscia, giunta alla settima edizione. Un appuntamento nato per valorizzare i prodotti del territorio, l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato.

Una vetrina, dunque, per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. Ci saranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti (venerdì dalle 15 alle 22.30, sabato e domenica dalle 9 alle 22.30), l’oro dell’olio extravergine, i vini, il miele, i formaggi d’alpeggio, l’aglio e i fagioli, le conserve, i dolci e il pane fragrante, menù dedicati nei ristoranti e negli agriturismi, aperitivi con degustazione di piatti tipici.

Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Nei tre giorni di Expo spazio anche a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata e l’animazione per bambini, con il trekking leggero per famiglie con gli asinelli, a cura della Cooperativa Brigì di Mendatica. Nel ricco programma anche musica, animazione, presentazione di libri, l’apertura straordinaria di tutti i siti museali.



Inserita in Expo 2019 la manifestazione internazionale di petanque a cura di Asd Petanque Pontedassio “Valle Arroscia Open 2019”.



“C’è grande attesa per questo evento che apre le porte al mese di settembre in attesa della nuova stagione olivicola, nei giorni in cui iniziano le attività legate alla vendemmia – spiega Enrico Lupi, Presidente dell’Azienda Speciale e Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona – un evento attrattivo dal punto di vista turistico e importante per il rilancio economico del vasto comprensorio. Sono sempre più numerosi i visitatori – in particolare gli stranieri – che privilegiano una filosofia di viaggio ‘slow’, un turismo sostenibile, legato ai borghi, ai prodotti, alla cucina tipica, un turismo esperienziale”.





L’Expo racconta e porta nel cuore del borgo le peculiarità della vallata: "L’Expo è un viaggio alla scoperta del ‘saper fare’, dell’accoglienza dei nostri paesi - sottolinea il primo cittadino di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri – una filosofia che è stata molto apprezzata e lo confermano i numeri, le presenze cresciute di anno in anno. Un lavoro di squadra che porta i suoi frutti”.





Durante l’Expo sarà dato spazio anche a momenti di approfondimento. Venerdì alle 15.30 è in programma – a cura del Gal Riviera dei Fiori – la tavola rotonda su “Aree interne svantaggiate: l’uso più efficace dei fondi del Gal”. Sabato alle 10.00 il “Confronto italo-francese sulle prospettive dell’apicoltura” a cura di Regione Liguria e Regione del Sud (Paca) della Francia.

L’inaugurazione di Expo 2019 è prevista per venerdì alle 18.00 in piazza Cavour con la partecipazione della banda musicale “Città di Pompeiana”. L’evento è organizzato dall’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria della Camera di Commercio, Comune di Pieve di Teco, Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il supporto e il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e ANCI Liguria.

Collaborano il GAL Riviera dei Fiori, l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia, il Parco Regionale delle Alpi Liguri e le Associazioni di Categoria.



“Sicuramente è un evento importante. - ha commentato l'Assessore Regionale Marco Scajola - Come Regione Liguria siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza e l’apprezzamento per chi organizza eventi di questo valore sul territorio della Liguria, in particolare per l’entroterra perché servono iniziative che valorizzino l’entroterra. In questo caso parliamo della valle Arroscia che con le ultime alluvioni del 2016 ha subito dei danni importanti, e quindi ha bisogno di manifestazioni per il rilancio. Noi, come Regione Liguria, ad esempio per la ricostruzione dei collegamenti nelle zone di Monesi e Mendatica abbiamo già investito due milioni e mezzo di euro e continueremo a investire per il rilancio di questa splendida zona e di questa splendida valle, e la prossima settimana anche con il collega Giampedrone faremo un sopralluogo insieme ai sindaci per vedere lo stato dell’arte dei lavori che stanno andando molto bene. Quindi, ben vengano queste manifestazioni come l’Expo Valle Arroscia, complimenti agli organizzatori perché porteranno molte attenzioni e valorizzeranno i nostri prodotti tipici di quel territorio. Dall’altra parte, noi come Regione dobbiamo lavorare per migliorare i collegamenti e per progettare insieme il rilancio nel complesso del territorio”.







“Queste manifestazioni – ha commentato l’Assessore al Turismo Gianni Berrino - sono un’importante vetrina per i prodotti e i territori della nostra regione e servono da richiamo per i turisti italiani e stranieri. Ritengo la Valle Arroscia una delle più belle valli del Ponente e meta per gite fuori porta e quindi è con grande piacere che porto i saluti della Regione con l'augurio che questa settima edizione dell’Expo possa ripetere e anche superare il grande successo di quella dello scorso anno”.



Tra gli eventi collaterali, anche quest’anno Expo Valle Arroscia propone l’iniziativa “La piazza del Gusto” promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia della Città di Imperia. Una selezione di ristoranti della Valle proporrà all’ora di pranzo e a cena un ricco menù di piatti tipici della tradizione nella suggestiva piazza Carenzi, nel cuore del centro storico di Pieve di Teco.

Dalle ore 12 e dalle 19, nelle tre serate della manifestazione, ecco dunque le proposte degli chef del territorio che portano avanti con grande passione e conoscenza quelle che sono le ricette tipiche della Valle, accostamenti nati per valorizzare ingredienti di altissima qualità.

Con Trattoria Maria di Cosio d’Arroscia si potrà apprezzare polenta di ortiche con porcini o gorgonzola e crostata coperta.

L’Albergo Ristorante La Pineta di Colle San Bartolomeo proporrà Brandacujun, raviolini di ricotta e bietoline al ragù di salsiccia e anice, guancetta di maialino cotta in forno a legna d’ulivo con lenta cottura e bonèt.

Il Ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia punta invece su tradizionali Turle di Cosio, tris di selvaggina, fichi e salame, gelato alla lavanda e all’olio extravergine di oliva.

L’Albergo San Bernardo Ristorante Da Settimia di San Bernardo di Mendatica ha come piatto forte Streppa e Caccia là al brusso della cucina bianca e torta ai mirtilli. L’Agriturismo U Pastù di Cosio d’Arroscia ha scelto Agnello nostrano impanato con patate locali, buridda e panna cotta alla menta.

L’Agriturismo La Fattoria di Costa Bacelega - Ranzo ha scelto Pan fritto con o senza affettati, capra e fagioli.

Un’altra bella iniziativa organizzata da Confcommercio con la collaborazione degli operatori locali in occasione di EXPO Valle Arroscia è l’allestimento della “macchina dei selfie”, una divertente attrazione per giovani e meno giovani: sarà possibile immortalarsi gratuitamente e stampare le simpatiche immagini come ricordo della giornata di festa in Valle Arroscia.