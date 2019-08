Sanremo: traffico di furgoni a tutte le ore in piazza Bresca e piazza Sardi, quando si rispetteranno di nuovo gli orari di carico e scarico? (Foto)

Da quando non è più in funzione il 'pistone' idraulico, in piazza Bresca e piazza Sardi è anarchia di furgoni e mezzi di ogni genere. Non si rispettano gli orari di carico e scarico, ma a tutte le ore c'è chi parcheggia a tempo indeterminato.

Ieri un altro caso limite. Intorno all'ora di pranzo ha posteggiato un furgone di una ditta di consegne che poi ha riportato un guasto. Risultato: il mezzo è rimasto lì per tutto il pomeriggio arrivando anche all'ora dell'aperitivo, momento clou per la piazza.

L'episodio ha riportato alla luce il problema. Molti dei commercianti delle due piazzette chiedono a gran voce il ripristino del 'pistone' che consente l'accesso solo nelle ore prestabilite per il carico e scarico. Evitando un traffico che non è certo degno di una zona così caratteristica del centro città. Lecito, quindi, chiedersi: quando tornerà in funzione? E, qualora non fosse possibile anche per una ragione di costi, quando si regolerà nuovamente l'accesso dei mezzi nelle due piazze?