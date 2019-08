Sanremo: scuole superiori ‘Aicardi’ al Mercato dei Fiori dal 2020, le preoccupazioni dei genitori e le risposte dell’assessore Donzella (Le interviste)

La chiusura della scuola ‘Pascoli’ è alzata agli onori delle cronache cittadine soprattutto per lo spostamento delle medie nei prefabbricati installati al Sud Est. Ma, come noto, le incognite per il futuro riguardano anche le superiori del Liceo ‘Aicardi’, destinato a trovare casa nel 2020 al Mercato dei Fiori dopo quattro mesi di pellegrinaggio in alcune aule disseminate sul territorio di Taggia e di Arma.

Ai nostri microfoni è intervenuta oggi Tina Rosapinta, rappresentante dei genitori della ‘Aicardi’, che ha sollevato alcune problematiche logistiche e non solo relative alla sistemazione delle aule all’interno del Mercato dei Fiori. C’è il nodo della sicurezza stradale con la valle Armea (zona industriale) attraversata ogni giorno da mezzi pesanti e sprovvista per diversi tratti di marciapiedi. E c’è il nodo logistico, con trasporti non certo agevoli per chi viene dagli angoli più sperduti della provincia. Inoltre i genitori, per voce della rappresentante, hanno lamentato di non essere stati coinvolti nelle decisioni in merito alle sistemazioni provvisorie.

In risposta l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha garantito un imminente incontro con genitori, professori e dirigenza scolastica. Inoltre, per quanto riguarda il capitolo sicurezza, Donzella ha affermato che si interverrà sulle strade vicine al Mercato dei Fiori per fare in modo che gli studenti possano camminare nella massima tranquillità

L’intervista alla rappresentante Tina Rosapinta e la risposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella