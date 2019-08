Sanremo: prosegue il sogno di Miss Italia per Alessia Lamberti, la 21enne selezionata per Jesolo

La sanremese Alessia Lamberti, Miss Be_Much, sarà sul palco di Miss Italia 2019 per la Liguria insieme alla detentrice della fascia Marialaura Caccia di Ceriale. Olte alla giovanissima matuziana, a Mestre sono state selezionate anche le altre finaliste che comporranno la delegazione di miss liguri: Francesca Licini Miss Sorriso Genova e Giulia Nora Miss Cinema Genova.



Un'importante occasione per Alessia Lamberti nonchè un ritorno sul palco della finalissima già calcato nell'edizione del 2016. Lei ha 21 anni è di Sanremo, è alta 1.74, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi ed è diplomata al liceo linguistico, lavora come receptionist in un albergo. Studia recitazione da quattro anni e sogna di diventare un’attrice. Amante dello sport, ha praticato pallavolo e nuoto. Per Alessia, una delle sue più grandi fonti di ispirazioni è l’attivista svedese Greta Thunberg.



Intanto oggi pomeriggio primo appuntamento mondano per le 80 finaliste di Miss Italia che alle 15 sfileranno sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Davanti a loro adesso c'è la strada verso la finale nazionale di Miss Italia in programma a Jesolo e trasmessa in diretta su Rai1 venerdì 6 settembre.