Sanremo: perché perdere tempo a cercare posteggio quando puoi lasciare l'auto sul marciapiede di corso Mombello? (Foto)

Una serata in centro a Sanremo, magari una cena fuori con amici o un aperitivo. Perché, dunque, perdere tempo nel cercare un parcheggio regolare? Magari pure a pagamento...

Tutto è più facile se non si ha il minimo rispetto per il prossimo e, soprattutto, se non si posseggono le regole base dell'educazione. E così, ad agosto, capita anche di trovare due auto posteggiate sul marciapiede di corso Mombello, lato Levante. Una delle due, tra l'altro, è una bellissima Lamborghini nera. Supponiamo, quindi, che non si sia tratta di una "furbata" per evitare di pagare il posteggio, ma solo di un chiaro esempio di maleducazione e inciviltà.

Magari le ganasce della Polizia Municipale potrebbero aiutare nel far comprendere meglio le regole del rispetto reciproco.