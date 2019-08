Sanremo: “difficoltà nel trovare un comune accordo sull’andamento dei lavori”, rescisso il contratto con la ‘Eragon’ per l’ampliamento del cimitero di Bussana

Il cantiere per l'ampliamento del cimitero di Bussana

Il Comune di Sanremo ha messo la parola fine al contratto con la ditta romana ‘Eragon’ che si stava occupando dei lavori per l’ampliamento del cimitero di Bussana. Con una determina dirigenziale di qualche giorno fa Palazzo Bellevue ha di fatto interrotto i rapporti a seguito di una serie di problematiche emerse nei mesi scorsi.

“I lavori sono stati ulteriormente sospesi il 12 aprile 2019 per permettere la redazione di perizia di variante e conseguentemente misurare e verificare le lavorazioni eseguite, come da relativo verbale” si legge nel documento. La rescissione avviene “tenuto conto dell’andamento frazionato dei lavori, della consegna del cantiere al momento dell’ultima sospensione e della difficoltà di trovare un comune accordo sull’andamento dei lavori e inarticolate sulla quantificazione di alcune lavorazioni, nonostante i tentativi esperiti con incontri congiunti”. Impossibile, quindi, andare avanti.

Un 'balletto' tra Sanremo e Roma che si è protratto per un paio d'anni e, durante l'ultimo incontro, il Comune ha dato l'ultimatum. Stando a quanto emerge da Palazzo Bellevue non avrebbero più tollerato i comportamenti dell'impresa che, quindi, è stata sollevata dall'incarico con la rescissione. A nulla sono valsi gli incontri e la disponibilità a proseguire.

Il Comune torna quindi in possesso del cantiere e, a breve, procederà con un nuovo affidamento che permetta di portare a compimento un lavoro tanto oneroso quanto importante per la frazione e per i suoi abitanti. Il lavoro svolto fino al momento della rescissione ammonta a circa 230 mila euro, cifra che ovviamente sarà scalata dal costo totale dell’intervento (oltre 550 mila euro).