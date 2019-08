Pieve di Teco: l’Esercito Italiano a Expo Valle Arroscia 2019 con una parete d'arrampicata ed uno stand dimostrativo

Anche l’Esercito Italiano sarà presente a Expo Valle Arroscia con uno stand delle Truppe Alpine. Una Parete d’arrampicata e gli Istruttori di alpinismo del 1° reggimento artiglieria da montagna di Fossano saranno a disposizione per far provare strumenti e materiali utilizzati dalle Truppe Alpine nelle attività di addestramento e soccorso in montagna.



A raccontare le peculiarità delle Penne Nere anche un team del 32° reggimento genio guastatori con uno stand dedicato alla bonifica di ordigni esplosivi ed alle attrezzatura più recenti che i genieri alpini impiegano oggi.