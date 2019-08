Imperia: alla Talpa arrivano i 'Santi Pollastri'. Questa sera grigliata e concerto

Arrivano i ‘Santi Pollastri’ al Csa ‘La Talpa e l’Orologio’ di Imperia. Questa sera dalle 19.30 grigliata e concerto con il duo protagonista de ‘Sotto il segno dei nesci tour 2019’, composto da Jan & Gian che “propone un Cantautorato d'annata condito di ironia, amarezza, incazzature e 4-3-3”.



“Stufi delle solite hit latineggianti tra palme, figaccioni, ballerine e motoscafi? Ecco che l’antitormentone Testico & Nuvole fa al caso tuo, – hanno esordito Casella e Guardone. – Contro la calura estiva, fatevi qualche risata in questa bucolica gita nell’epica Testico, tra amici malinconici, belle fidanzate incomprese, bicchieri di vino rosso, scopone scientifico, motocarri e uliveti”.

I Santi Pollastri nascono per caso nel lontano 2008 quando a causa di un improvvisato forfait, Jan, ai tempi rappresentante d'istituto si trova costretto a coprire il buco reclutando l'amico Gian. L'esilarante prima esibizione (in cui suonarono una scapestrata ma divertente versione de "L'inno del corpo sciolto"), porta i due amici a proseguire l'avventura musicale malgrado le evidenti carenze canore di Jan, coperte abilmente dalla maestria dell'esperto Gian.

Il nome scelto per il duetto è un chiaro omaggio a Sante Pollastri l'amico anarchico del ciclista Girardengo, diventato fuorilegge e le cui gesta lo fecero diventare un personaggio quasi leggendario.

Jan e Gian sono uniti, oltre che da una fraterna amicizia nata nelle notti alassine nel circolo Brixton, anche da una devozione a tre grandi cantautori della musica italiana: Rino Gaetano, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, alla quale si ispirano apertamente e dei quali ripropongono spesso alcuni brani durante i concerti.

Conoscere ed ascoltare i Santi Pollastri non regala riff travolgenti, voci soavi, o movimenti graziosi. I Santi Pollastri mettono tutta la loro energia nelle proprie canzoni e nei propri concerti, affrontando temi anche di critica sociale, di difficoltà giornaliere, della fatica del lavoro, sempre con intensa ironia, come i tre maestri prima citati, ci hanno insegnato.

Altri collanti del duetto sono da ricercarsi nello scopone scientifico, in Zdenek Zeman, nell'Ormeasco, nei muri a secco e nei fedelissimi amici pronti a a seguirci e sostenerci in ogni concerto tenuto nella nostra liguria.



Per info e prenotazioni inviare un sms al 3498867916.