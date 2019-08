Cervo: nella suggestiva piazza dei Corallini, ieri sera il concerto di Benedetta Torre e degli Archi all'Opera del Carlo Felice (foto e video)

Un folto pubblico attento e competente ha assistito ieri sera Mercoledì 28 agosto sul Sagrato dei Corallini in Cervo al concerto del soprano Benedetta Torre, accompagnata dagli Archi all’Opera – Ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova.



Pier Domenico Sommati – violino, Andrea Ferrari - violino, Giuseppe Francese - viola, Giulio Glavina- violoncello, Elio Veniali – contrabbasso.







Il concerto rinnova e conferma la collaborazione – per il quarto anno consecutivo – con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; un accordo che, nell’ottica della regionalizzazione, mira a valorizzare le risorse artistiche nostrane, promuovere il territorio, stimolare il dialogo tra istituzioni di alto livello e incoraggiare il turismo.



Il progetto, avviato per il triennio 2018-2020, prevede la realizzazione di un ciclo di concerti il cui fil rouge tematico sarà l’esecuzione di fantasie, parafrasi e trascrizioni per formazioni cameristiche di alcune tra le più celebri pagine del repertorio operistico.