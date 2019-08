Bordighera: degrado e sterpaglie al rio Sasso, la denuncia del consigliere Ramoino “Tutta la zona è in totale abbandono” (Foto)

“I cittadini mi chiedono il perché di questa situazione, ma non so dare risposte, credo sia necessario intervenire quanto prima.” A dirlo è il consigliere di minoranza del comune di Bordighera Giovanni Ramoino che, ancora una volta, incalza l’Amministrazione sulla pulizia di alcune zone della città che versano in uno stato di degrado. Dopo il campo in Arziglia, questa volta l’attenzione del consigliere si concentra sul rio Sasso.

“Credo sia necessario un intervento di pulizia il prima possibile - aggiunge Ramoino - se arrivasse una pioggia cosa accadrebbe? E’ una questione di sicurezza e credo non debba essere presa sotto gamba.”

Il consigliere evidenzia come, a suo parere, la pulizia lasci a desiderare in tutta la zona che riguarda l’Artiglia: “E’ diventata un’area di totale abbandono - continua - quasi dimenticata. Come consigliere rappresentante di questa zona della città di Bordighera, mi trovo a raccogliere ogni giorno le lamentele di cittadini che mi chiedono come mai il torrente versi in questo stato di abbandono. E’ necessario intervenire il prima possibile proprio per evitare disastri o danni in caso di maltempo.”