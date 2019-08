Bordighera: al via i corsi di inglese organizzati dal Comune. Ecco come iscriversi

Partono i corsi di inglese organizzato dal Comune di Bordighera. Come deliberato dalla giunta, il dirigente amministrativo Dario Sacchetti ha avviato l’avviso di apertura del termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi.



“… Si rende noto che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 14/08/2019 e della determinazione dirigenziale del settore amministrativo comunale n. 685 RG del 14/08/2019, sono stati avviati i corsi di inglese (tre livelli) per il periodo ottobre 2019 – marzo 2020. Chi è interessato a iscriversi deve compilare la relativa domanda sul modello pubblicato nel sito internet del Comune di Bordighera (nello stesso spazio informatico in cui si trova il presente avviso), e inviarlo al Comune stesso tramite pec o consegna a mano all’Ufficio Protocollo, previa attenta lettura del documento informativo intitolato Caratteristiche dei corsi 2019 – 2020 – Modulo d’iscrizione. Il termine ultimo entro il quale poter presentare detta domanda è martedì 10 Settembre 2019, ore 13,00. Le domande pervenute prima della presente pubblicazione e dopo il suddetto termine di scadenza non saranno prese in considerazione.



In allegato il modulo per la presentazione delle domande.