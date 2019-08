Imperia: a Castelvecchio pochi fedeli alle cerimonie funebri, parroco lancia appello su Facebook

"Purtroppo abbiamo avuto un funerale questa mattina e poi un'altro questo pomeriggio alle 15 e poi un altro domani alle 16. Purtroppo qui a Castelvecchio non vengono molti parrocchiani per salutare i defunti e famiglie. Chiedo se c'è qualcuno libero per dare condoglianze cristiane sarebbe bello. Grazie".