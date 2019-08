Sanremo: scomparsa del prof. Giancarlo Giacobbe, il ricordo di una lettrice

Una lettrice Maddalena Rossi ci ha inviato il suo ricordo del prof. Giancarlo Giacobbe.



"Durante gli anni ormai lontani del Liceo Classico, ho avuto la fortuna, di avere quale insegnante di Lingua e Letteratura italiana il Professor Giacobbe, che due giorni fa ha lasciato questa vita. Il Professor Giacobbe mi ha insegnato ad esprimermi correttamente nella lingua italiana evitando grossolani errori che spesso si riscontrano, non solo negli scritti dei ragazzi, ma anche in quelli di persone laureate, dalle quali è lecito aspettarsi una conoscenza almeno discreta della grammatica e della sintassi italiana. Il Professor Giacobbe si impegnava moltissimo per comprendere i bisogni dei giovani e, pur essendo in apparenza severo, a volte persino burbero, in realtà so che negli incontri con i suoi colleghi era invece indulgente e sempre portato, nella valutazione degli studenti, a valorizzare i loro aspetti positivi. Ricordo ancora il contenuto di alcune sue lezioni, nelle quali si è sempre dimostrato un Cristiano esemplare. Ritengo pertanto che Egli sia già stato accolto in Paradiso e che lì goda, oltre che della visione beatifica di Dio, anche della compagnia del suo adorato Dante Alighieri e di quella di tanti altri autori che egli, negli anni in cui ha insegnato, ha fatto conoscere ai suoi alunni".