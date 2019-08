Sanremo: guasto alla rete idrica in zona Collette Beulle, residenti costretti a chiamare i Carabinieri per riavere l’acqua in casa

Restare senza acqua in casa è un disagio non da poco. Per informazioni chiedere ai residenti di zona Collette Beulle, sopra Bussana, che ieri hanno dovuto fare i conti con un guasto alla rete idrica che li ha tenuti senza acqua corrente per diverse ore.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, con un piccolo ‘antipasto’ mattiniero. Prima di pranzo qualche calo nella pressione dell’erogazione e poi, dopo qualche ora, l’acqua è andata via definitivamente.

“Dopo qualche telefonata tra vicini di casa - ci raccontano i residenti - abbiamo capito che non si trattava di un lavoro previsto, anche perché in zona non avevamo visto cartelli di avviso. Ogni famiglia ha quindi chiamato il numero di Amaie per le emergenze 24 ore su 24 e ci è stato risposto di attendere fino alle 7.30 del giorno successivo prima che qualcuno venisse a verificare il problema. Cosa che non rispetta i canoni del servizio 24 ore su 24”.

“Per ottenere qualcosa siamo stati costretti a chiamare i Carabinieri - prosegue il racconto dei residenti - molto gentilmente hanno provveduto a chiamare Amaie ribadendo che l’intera collina era senza acqua in casa. Così, alle 20, è finalmente arrivato un addetto Amaie il quale, però, con nostro grande stupore ci ha informati di non aver ricevuto nessuna comunicazione prima della chiamata dei Carabinieri. E pensare che la nostra ultima chiamata era delle 19.06”.

“Ci domandiamo: com’è possibile offrire un servizio 24 ore su 24 che poi rimanda al giorno successivo per un problema dell’intera collina? - concludono - entro oggi dovremmo riavere l’acqua e speriamo sia così. Ci riteniamo delusi dal servizio del numero emergenze di Amaie”.