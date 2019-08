Sanremo: guasto a Collette Beulle, parla Amaie “Rottura individuata già un’ora dopo la chiamata, ma non possiamo lavorare di notte nel bosco”

Dopo la nostra notizia riguardo al guasto alla rete idrica in zona Collette Beulle sopra Bussana, interviene Amaie per dare la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto ieri. L’episodio, lo ricordiamo, si è concluso con i residenti che hanno chiamato i Carabinieri per chiedere un celere intervento di Amaie. Ma cosa è successo dall’altro capo del telefono?

“La chiamata è arrivata intorno alle 19 - ci dice l’operatore che ha risposto - e alle 20 il nostro personale era sul posto per verificare il danno. Abbiamo poi visto che il guasto era all’interno del bosco, cosa che ci impediva di lavorare di notte”.

“Di notte usciamo per interventi solo in caso di pericolo o per danni di particolare portata - aggiungono da Amaie - quando abbiamo saputo del guasto nel bosco abbiamo predisposto il lavoro alle 7.30 del mattino successivo e così i residenti hanno avuto di nuovo l’acqua in casa”.

Poca pazienza da parte dei residenti? Amaie lenta nell’intervento? La verità, forse, sta nel mezzo. I fatti narrano che, nel giro di un’ora, l’operaio era in zona per individuare il guasto e questa mattina, alla luce del sole, si è svolto l’intervento per la riparazione. E il lieto fine esce dal rubinetto.