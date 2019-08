Mercoledì Veg: oggi cuciniamo insalata di mirtilli e tofu

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è insalata di mirtilli e tofu.

Quest’insalata con i nostri mirtilli a zero emissioni, il tofu e il pane carasau è un piatto decisamente versatile: può essere servita come antipasto, intermezzo, ma anche come secondo completo di contorno. Una coccola 100% veg, delicata e gustosa, perfetta da gustare e condividere in compagnia degli amici.

Insalata di mirtilli e tofu

Ingredienti:

• 200 g di spinacino novello

• 200 g di soncino

• 100 g di mirtilli

• 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

• 2 cucchiaini di aceto balsamico

• un pizzico di fior di sale

• 100 g di pane carasau

Preparazione

Preparate il tofu, scottandolo per qualche minuto in padella. Insaporitelo con un filo d’olio e - a piacere - con dell’origano e della maggiorana.

Lavate le diverse insalate e asciugatele.

Lavate i mirtilli e tamponateli con carta assorbente.

In una ciotola mettete le insalate, il tofu, i mirtilli, aceto, olio e fior di sale.

Mescolate e aggiungete solo alla fine piccoli pezzetti di carasau spezzettato.