Taggia, domenica prossima sul Lungomare di Arma la Festa dei Ragazzi: un’intera giornata tra stand istituzionali e sportivi

Arma di Taggia è pronta ad accogliere la Festa dei Ragazzi in programma domenica 1 settembre 2019 a partire dalle 10.00 sul Lungomare (da Piazza Chierotti a Piazza Marinella).

Nell’arco della giornata all’interno degli stand espositivi e interattivi allestiti direttamente dalle autorità civili e militari, dalle associazioni sportive e di volontariato aderenti alla manifestazione, verranno proposte diverse attività dedicate a bambini e adolescenti.

L’intento è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni, al mondo del volontariato e dello sport.

All’evento parteciperanno attivamente:- Arma dei Carabinieri con i reparti di specialità;- A.R.I: Associazione Radioamatori Italiani;- Associazione Nazionale Alpini sez. Imperia: stand divulgativo;- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco: ‘Pompieropoli’, percorso ludico-informativo ed esperienziale ‘per diventare pompieri per un giorno’;- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra: stand divulgativo;- Baca ‘Bikers Against Child Abuse’: info point mission sull’attività a protezione dei minori, esposizione moto;- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera (stand informativo sulla ‘Sostenibilità e Sicurezza in Mare’, campagna ‘Plastic Free’ e ‘Operazione Mare Sicuro’);- Centro Cinofilo Gli Amici dell’Orma (stand informativo sull’educazione rivolta agli amici a quattro zampe);- Comitato circuito di Ospedaletti: gazebo informativo, esposizione della moto del pilota Guido Mandracci e partecipazione del pilota Francy #83 team 2r MTR motognurant campionato 12 pollici Italians Cup; - Croce Verde Arma Taggia (stand informativi con dimostrazioni di disostruzione pediatrica e BLSD, laboratori, moto d’acqua e moto d’acqua di soccorso);- Esercito Italiano - Secondo Reggimento Alpini Cuneo: parete di arrampicata con la presenza di istruttori, esposizione mezzo tattico VTLM Lince; - Guardia di Finanza Sanremo: gazebo informativo;- Moto Club Valle Argentina: stand illustrativo in merito alle attività svolte dal moto club; - Polizia di Stato: gazebo informativo, esposizione autovetture e operatori della Polizia Scientifica e Stradale;- Polizia Municipale (attività propedeutica alla cultura del buon cittadino, simulazione di verbale e gadget ricordo); - Progetto Life Stop Velutina (stand divulgativo su problematiche legate alla presenza della vespa velutina);- Protezione Civile Comune di Taggia: tensostruttura per la visione di filmati relativi all’attività svolta dai volontari, roulotte UCL con stazione radio, esposizione mezzi e attrezzature; - Rangers d’Italia Nucleo Di Imperia: stand informativo inerente raccolta differenziata e educazione ambientale;

Per quanto riguarda il panorama sportivo saranno presenti con stand informativi e dimostrativi:- ANWI Ponente Ligure – Scuola Nordic Walking- Asd New Wellness Liguria Bungy Pump- Asd Ginnastica Riviera dei Fiori- Asd Karate Arma Taggia- Asd Taggese Pallapugno- Asd Taggia- Asd Tennis Tavolo Arma di Taggia- AT Armesi- Ciclistica Arma Taggia- Coni- Olimpia Basket- Running Free - Soft Bike- Taggese Tennis - Volley Team Arma Taggia

Non mancheranno inoltre vere e proprie esibizioni che si alterneranno durante la giornata fino alle 22.00 circa, nella splendida cornice di Piazza Chierotti, a due passi dal mare a cura di Arte e Danza, Judo Sakura, Fudoshin Karate e Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

«Desidero ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato duramente al nostro fianco – precisa l’Assessore con delega alla Promozione Turistica e Manifestazioni Barbara Dumarte - per la realizzazione di un grande evento che vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e sportive. Questa manifestazione ha un significato davvero molto importante che è quello di avvicinare i nostri bambini e ragazzi al mondo del volontariato e alle istituzioni, attraverso una più approfondita conoscenza del lavoro che quotidianamente svolgono gli uomini in divisa a difesa del territorio. Nella stessa giornata sarà inoltre possibile entrare in contatto con le varie realtà sportive presenti nel nostro Comune per far comprendere ai ragazzi l’importanza e i valori legati al mondo dello sport, un'esperienza fondamentale nella vita dei giovani».