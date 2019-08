E’ stato organizzato per venerdì prossimo alle 19, al bar ‘Mordi e fuggi’ di via Manzoni a Sanremo l’aperitivo, con relativa raccolta fondi, per l’acquisto di cibo e medicinali per i gatti randagi della città dei fiori e dei dintorni.

L’appuntamento è organizzato dalla ‘Lega del Gattino’ e l’aperitivo proseguirà nel corso della serata. Tutti potranno partecipare per una bella serata conviviale e, contemporaneamente per dare una mano agli amici a ‘4 Zampe’.