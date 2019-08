Il Circolo Ricreativo Bussanese comunica che la commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo 'Aria de Festival' indicata per un errore di stampa sui manifesti in data 29 Agosto avrà invece luogo in data odierna con inizio sempre alle ore 21.00

"Ci scusiamo per l’errore e vi invitiamo a partecipare numerosi".