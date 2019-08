Riva Ligure: stasera ultimo appuntamento con la rassegna "BimBumBam! ArRiva il Festival dei Bambini" ed i gonfiabili

Stasera a Riva Ligure ultimo appuntamento con la rassegna "BimBumBam! ArRiva il Festival dei Bambini". Presso il lungo mare in via Martiri della Libertà a partire dalle ore 21 tutti i bambini che aderiranno alla manifestazione potranno divertirsi tra torri castelli e scivoli gonfiabili.



L'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza ricorda che: "Tutte le manifestazioni della rassegna 'BimBumBam!' sono gratuite per tutti coloro che parteciperanno agli eventi".