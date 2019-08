Prosegue il tour di Tiziano Riverso: domani giovedì vignette in diretta al mercato annonario di Sanremo

Il cartoonist sarà presente al Mercato annonario di Sanremo dalle ore 9.30 su iniziativa degli operatori del mercato annonario in collaborazione con la CNA di Imperia, realizzando vignette in diretta. I disegni si ispireranno ai temi della gastronomia e verranno ritratti clienti e operatori del mercato.

“Il futuro del nostro paese è rappresentato dall’enogastronomia – spiega Tiziano Riverso – i disegni saranno una promozione in più per il mercato annonario, che sono contento di poter contribuire a promuovere. L’iniziativa è adatta ai clienti gourmet, ma fortemente sconsigliate per chi è privo di senso dell’umorismo e amante della cucina veloce”

Tiziano Riverso è collaboratore delle testate online del gruppo Morenews e con Claudio Porchia cura la rubrica “Il punto” su Sanremonews. Autore e illustratore di libri per ragazzi, ha realizzato mostre ed esposizioni, vincendo premi e importanti riconoscimenti.