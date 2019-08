La formula “By Day” e “By Night” prosegue con successo al Bahama Star

Il locale più famoso delle serate Karaoke e di altri format di successo come il Cantaestate, il Cantainverno, il Karaband e così via, si sta preparando per il rush finale dell'estate 2019. La formula “By Day” e “By Night” proseguirà fino a settembre. In settimana il Bahama Star offre un servizio da classico bar/ristorante con fantastiche colazioni al mattino, pranzi di lavoro a mezzogiorno e aperitivi a partire dalle 17. Invece al sabato sera: Animazione, Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town e a seguire live set. La domenica sera: Latino americano, Aperizumba e Kizomba by dj Resident Rey dos Santos.

Riscaldate le ugole e preparatevi per il Karaband del 7 settembre in compagnia degli “Erbagrama”, potrete vivere l'emozione di cantare dal vivo insieme alla live band!

Per le serate è sempre gradita la prenotazione al 380 7098908.