Imperia: venerdì la presentazione del libro “Un mare di plastica” di Franco Borgogno con Monica Previati e Informare

Si chiude il mese di agosto per la rassegna letteraria “Un libro aperto”, che si svolge da giugno a settembre nel cuore di Oneglia.

Venerdì alle 21.15 in via Antica dell’Ospizio il giornalista Franco Borgogno presenterà il suo libro Un mare di plastica (Nutrimenti). L’autore sarà in dialogo con la biologa marina Monica Previati, che racconterà i fondali del Ponente ligure attraverso il materiale video dell’associazione InfoRmare. Particolare attenzione sarà dedicata alla pervasività e pericolosità dell’inquinamento da plastica, contrapponendo pagine drammatiche ad altre capaci di raccontare la bellezza del mare di Imperia, della sua fauna e flora.

La serata è a ingresso libero e gratuito.

Un mare di plastica

Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa trecentomila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. Numeri in continua, esponenziale crescita: si stima che nel 2050 il peso delle plastiche in mare supererà quello dei pesci. Queste sono le dimensioni del problema legato ai rifiuti di plastica nell’oceano. Nell’agosto 2016 un gruppo di ricercatori ha percorso il mitico passaggio a Nord Ovest, dalla Groenlandia al Canada Occidentale, per raccogliere dati sulla presenza di plastiche e microplastiche in quel tratto estremo del mare Artico, luogo preziosissimo per la fauna marina. Franco Borgogno ha partecipato per European Research Institute alla spedizione organizzata dal 5 Gyres Institute, ong specializzata nello studio e nella divulgazione sul tema plastic pollution. Attraverso il racconto del viaggio e dell’esperienza di ricerca, in Un mare di plastica l’autore aiuta a prendere coscienza del più grave e diffuso inquinamento moderno, guidandoci ai comportamenti da evitare, nella vita di ogni giorno, per non compromettere il mare e il futuro del nostro pianeta.

Un libro aperto proseguirà giovedì 12 settembre con Giuseppe Conte e sabato 14 settembre con Jacopo Tomatis (evento in collaborazione con Imperia Musicale).