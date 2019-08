Imperia: “Le Fil Bleu” dalla Costa Azzurra alla Riviera, al circolo Parasio la mostra di Serenella Sossi

Arriverà il 1° settembre e sarà visitabile fino al 22 la mostra “Le Fil Bleu” di Serenella Sossi, recentemente esposta anche in Costa Azzurra. Le sue opere saranno al Circolo Parasio di Imperia

La mostra con inizio il 1° settembre, anticipa l'importante manifestazione delle “Vele d'Epoca di Imperia” e si concluderà il 22 settembre, San Maurizio, con le festività per il santo patrono di Porto Maurizio.

Serenella Sossi, dopo le varie peregrinazioni artistiche nelle più importanti città europee, torna con piacere alle "origini" con questa mostra ubicata nello storico Palazzo Guarnieri situato proprio vicino a dove era la casa dei suoi nonni paterni, ricco anche di un loggiato con una vista mozzafiato sul porto della cittadina da cui si potranno vedere dall'alto le imbarcazioni d'epoca durante la settimana della manifestazione. Il loggiato farà da scenario ad alcune sculture creando una suggestiva installazione.

In esposizione in prevalenza quadri di alcuni tra i soggetti prediletti dall'artista quali vele, mare, luna, oltre a paesaggi della Riviera e Costa Azzurra. Anche per le sculture, riferimenti in prevalenza al mare e alle vele come l'imponente "Vela" in marmo e ardesia.

Una mostra ricca e ben articolata come sono state le sue ultime personali predominate dalla verticalità che la contraddistingue.

Per questa nuova installazione il filo conduttore sarà “Le Fil Bleu” del mare e del cielo con le sue differenti tonalità, sfumature e luminosità tipiche della Riviera e di Nizza, dove Serenella vive ormai da anni.

Luci, colori, sensazioni che hanno affascinato fin da fine '800, non solo visitatori ma anche molti artisti. Tematica questa che introduce alla conferenza che terrà la prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola domenica 15 settembre alle 17.30: “Serenella Sossi e gli artisti di Riviera: una storia che continua”.

Inoltre, tutti sabati alle 18.30 "visite guidate dall'artista" che condurrà i visitatori in una lettura particolareggiata dell'esposizione.

La mostra è aperta al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 20

e verrà inaugurata domenica 1° settembre alle ore 18.30.

Una curiosità: il dipinto scelto per l'immagine di locandina, ricco di suggestione per la sua luminosità e le tonalità quasi monocrome, rappresenta la storica "spiaggia d'oro" di Imperia con un'azzardata inquadratura dal molo. E' la prima volta che questo quadro viene esposto: volutamente Serenella ha aspettato l'occasione propizia di esporlo in una mostra di spicco nella sua città d'origine.

La mostra voluta dal Circolo Parasio è patrocinata dal Comune di Imperia e supportata da Vele d'Epoca di Imperia, Comitato S.Maurizio e Associazione Culturale Guatelli.