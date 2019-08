Il 1° settembre alle ore 16.15 sarà presentato il libro “Come Fratelli” al Bordighera Book Festival

Domenica 1 settembre alle ore 16.15 presso “Chez Louis” a Bordighera si terrà la presentazione del libro Come fratelli. La Fratellanza italo-romena a 10 anni dall’adesione all’Unione Europea durante il prestigioso evento culturale Bordighera Book Festival.



Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre 2019 si svolge la 6ª edizione del Bordighera Book Festival. L’evento, ideato e organizzato da “Espansione Eventi” di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio del Comune e della Regione Liguria. Quattro giorni di cultura nel centro cittadino in Corso Italia con stand di Case Editrici provenienti da tutta Italia, un settore riservato agli Incontri Letterari con ospiti locali e di fama nazionale.



Tra gli invitati di quest’anno saranno presenti anche gli autori del libro “Come Fratelli” – Edizioni Unicopli, Prof. Marian Mocanu e la Dott.ssa Irina Niculescu. La presentazione di Bordighera è la presentazione numero 25 di questo volume che ha già riscontrato un successo internazionale. Infatti il libro è presente in prestigiose biblioteche americane, tedesche e italiane come ad esempio: Library of Congress, Washington, USA - Princeton University Library, Princeton USA - Columbia University Library, New York, USA - Harvard College Library, USA - Bayerische Staatsbibliothek, Munchen, Germania - Biblioteca dell’Accademia di Romania, Roma - Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, ecc…



Il moderatore della presentazione del libro “Come Fratelli” sarà il giornalista pubblicista sanremese Andrea di Blasio. Laureato in Dams e Scienze dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Genova, ha scritto per diversi quotidiani locali on line, oltre a vantare collaborazioni con il Giornale, Avvenire, la Repubblica. Per Repubblica e Avvenire si è occupato dell'emergenza migranti al confine di Ventmiglia. Inoltre è stato fixer per la tv tedesca Zdf, La 7 e Sky Tg24. Attualmente collabora con La Stampa e il Secolo XIX occupandosi di cultura, spettacoli e società.



A oltre dieci anni dall’entrata della Romania nell’Unione Europea, il libro affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena, rispecchiata nella minoranza romena che vive oggi in Italia: la presenza romena nel nostro Paese rappresenta il più grande fenomeno migratorio proveniente da un Paese dell’Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana.



I sei capitoli del volume si focalizzano sui seguenti aspetti: la fratellanza storica fra i due popoli, gli aspetti economici, spirituali, i risvolti socio-culturali, la partecipazione politica e l’immagine dei romeni attraverso la lente mediatica.



Il volume contiene 30 interviste, realizzate esclusivamente per questa ricerca, ad autorevoli personalità italiane e romene, tra cui il ministro Franco Frattini, il Commissario Europeo Corina Crețu, il console onorario Mario Moretti Polegato, monsignor Siluan, vescovo della Chiesa Ortodossa Romena d’Italia, Flavio Tosi, Sergio Chiamparino, Ileana Popovici, Maurizio Molinari e numerose testimonianze di successo di immigrati romeni che vivono in Italia.



