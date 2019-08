Diano Marina: venerdì a Villa Scarsella spettacolo teatrale per beneficenza con la commedia "Il piacere di essere onesti"

Venerdì 30 Agosto 2019 alle ore 21 presso il Parco di Villa Scarsella il Lions Club Diano Marina e la "Compagnia Amici del Teatro", sotto la regia di Ermanno Vanoli, presenteranno la commedia brillante "Il piacere di essere onesti". Si tratta di uno spettacolo piacevole, vivace e divertente che permetterà di trascorrere una serata all'insegna della solidarietà e dell'amicizia. Il ricavato delle libere offerte sarà finalizzato per un service benefico a favore della “Lions Clubs International Foundation (LCIF)”.



La Fondazione è il braccio umanitario del Lions Clubs International, è il leader mondiale dei servizi umanitari che permette di adempiere alla Visione e alla Missione dell'associazione: ogni donazione di socio, di club, di amici e sostenitori viene impiegata al 100% nel realizzare progetti, mentre i costi amministrativi e di gestione sono interamente coperti con proventi propri. Quattro sono le aree di intervento:vista, giovani, bisogni umanitari, disastri e catastrofi. L'efficienza riconosciuta a livello mondiale alla Fondazione si è concretizzata in occasione del terremoto nell'Italia centrale del 2016. In quella tragica circostanza è stato messo a disposizione un contributo diretto di 100mila dollari che ha agevolato l'apertura di un canale di raccolta fondi che in pochi mesi ha portato l'ammontare complessivo della disponibilità a circa 3 milioni di euro con l'approvazione e l'esecuzione di progetti quasi del tutto terminati.



"Si ricorda inoltre l'impegno da sempre profuso nella cura e nella tutela della vista. - affermano i Lions - E' stata portata a termine la Campagna Sight First che ha permesso di debellare la cecità in molti paesi del mondo, attivare padiglioni ospedalieri ed ambulatoriali oftalmici, di implementare le Banche degli Occhi, in Italia a Genova, e di potenziare il Centro raccolta occhiali usati. Eventi come questo permettono ai Lions di essere protagonisti attivi nello svolgere importanti service benefici e sono la dimostrazione di come la collaborazione dia la possibilità di conciliare efficacemente l’impegno nei confronti dei temi mondiali e nazionali con l’interesse, la presenza e l’azione capillare sul proprio territorio".