Bordighera: sabato prossimo al BBF 2019, presentazione libro ‘Pistole Cariche' di Caterina Grisanzio

Sabato 31 agosto 2019, alle ore 17.45, in Corso Italia a Bordighera, presso lo spazio Milleluci, nell’ambito del BBF 2019, l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità invita all’incontro con Caterina Grisanzio e il suo libro ‘Pistole Cariche - Stereotipi, pregiudizi e modelli maschili e femminili in pubblicità’

Un saggio illuminante su quanto oggi la pubblicità condizioni l’ immaginario collettivo. Un aiuto qualificato per interpretare in un ottica di genere questo fenomeno insidioso, che distorce la realtà, favorendo discriminazioni e violenza.

Interverrà la Consigliera di Parità Regionale Laura Amoretti. Letture interpretate, a cura dell’ Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.