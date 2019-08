Arma di Taggia: questa sera, presentazione della nuova edizione dei Canti Orfici di Dino Campana, a cura di Fabio Barricalla

Nell’ambito della 5a edizione di “Books on the Road”, salotto letterario a cura di Atene Edizioni, si terrà questa sera, mercoledì 28 agosto 2019, alle ore 21.15, presso la sede di Atene Edizioni di Arma di Taggia (Via Queirolo, 49), la presentazione della nuova edizione dei Canti Orfici di Dino Campana, a cura di Fabio Barricalla (pubblicata, in concomitanza con l’anniversario campaniano, il 20 agosto scorso).



Introdotto da Angelo Giudici, delle Atene Edizioni, il curatore del volume dialogherà col critico sanremese Gerson Maceri. Seguirà un reading poetico dal titolo “Canti mediterranei”. Poeti per Dino Campana, che darà modo al pubblico di apprezzare prose e versi campaniani tratte dalla nuova edizioni dei Canti Orfici. Oltre ai citati relatori, saranno coinvolti nelle letture i poeti Effe Sòla e Mirko Servetti, già noti al pubblico sanremese delle “Giornate boiniane” (2017) e “sbarbariane” (2018).





Fabio Barricalla è poeta e filologo. Dottore di ricerca, ha curato, fra gli altri, i volumi: Giovanni Boine, Salmi della vita e della morte (Genova, Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, 2016); e, inoltre, con Andrea Lanzola, Dino Campana, Canti Orfici (Savona, Matisklo Edizioni, 2016). Ancora con Lanzola, ha pubblicato, a quattro mani, il volume Fratelli. Boine, Campana e la «Riviera ligure» (ivi, 2017).

Effe Sòla, al secolo Federica Flore, debutta quando partecipa al suo primo concorso per racconti brevi e viene selezionata con Solido cilindro di sterco, il quale è pubblicato nella raccolta Antologia della stronza (Argolibri, Salerno). Nel frattempo è segnalata dalla rivista americana Fluster Magazine come uno tra i dieci candidati promettenti nella scrittura contemporanea italiana grazie al racconto Condizioni, dal quale poi nascerà il poemetto Ecce Homo, ma è conosciuta ancora come Federica Flore, la stessa firma che mantiene per articoli e saggi di critica d’arte contemporanea. Con le sue poesie, Effe Sòla fa parte anche di altre due antologie poetiche di autori vari (Pagine edizioni, Roma 2013-’14), ma è con Essenze a-mare (Matisklo edizioni, Mallare 2015) che esordisce con un’opera poetica tutta sua. Nel 2015 partecipa al Festival internazionale di poesia di Genova, pubblicando nel volume dedicato a Genova (Genova canta il tuo canto, a cura di Alberto Nocerino, Zona editrice) e, nell’inverno 2016, pubblica sulla rivista Bibbia d’Asfalto il poemetto Ad vitam. Nell’estate del 2016 partecipa a diversi eventi culturali con le sue poesie e racconti brevi e, insieme a Fabio Barricalla e Mirko Servetti, nel 2015 intona i versi di Dino Campana sul palco del Casinò di Sanremo.

Gerson Maceri (Sanremo, 1986) ha conseguito una laurea magistrale in Letterature e Civiltà moderne, svolge attività di insegnante e si occupa di storia del territorio: specialmente sotto il profilo sociale, letterario e sportivo. Ha esordito in saggistica nel 2012, pubblicando Mario Calvino. Biografia di un progressista utopico (Sanremo, Quaderni sanremesi).

Mirko Servetti nasce ad Alassio nel 1953. È autore di poesie e interventi critici presenti in numerose riviste e antologie di letteratura. Tra i libri di poesia pubblicati, dopo l’esordio con Frammenti in fuga (Lalli Editore, 1981) scritto in coppia con Teresio Zaninetti (1947-2007), figurano Quasi sicuramente un’ombra (Forum/Quinta Generazione, 1984); il poema Canti tolemaici, edito in due volumi rispettivamente nel 1989 e nel 1993; L’amor fluido (Bastogi Editrice, 1997); Quotidiane seduzioni (Edizioni del Leone, 2004). Canzoni di cortese villania (Puntoacapo Editrice, 2008) è il volume che raccoglie e sistematizza, con alcune variazioni, le due precedenti raccolte. Nel 2013, per Matisklo Edizioni, viene pubblicato il breve poema Terra bruciata di mezzo (fra Vespero e Lucifero) in versione digitale. Il suo ultimo lavoro in versi, Indefinito canone, vede la luce nel novembre 2016 ancora per Matisklo Edizioni, nella doppia versione digitale e cartacea.