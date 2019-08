A Cervo approda la 31ª Accademia Internazionale estiva, in programma dal 1° al 12 settembre con il grande ritorno del maestro lituano David Geringas

Compie trentun’anni di vita l’Accademia Internazionale estiva di Cervo, inossidabile appuntamento di coda dell’estate cervese. Saldamente al comando artistico il maestro Arnulf von Arnim, sostenuto da uno staff di giovani entusiasti collaboratori – per la maggior parte musicisti anch’essi; l’Accademia raccoglie anche quest'anno i frutti del grande lavoro di organizzazione e di ricerca dei professionisti del concertismo internazionale, chiamati a insegnare nelle masterclass di perfezionamento.

L’apertura del parallelo Festival di Giovani Artisti avverrà come sempre, il primo di settembre – giorno di inizio ufficiale delle masterclass dell’Accademia – quando nell’Oratorio di Santa Caterina, tutti i docenti nuovamente insieme daranno l’avvio a questa edizione.

Sempre soddisfacente il numero di iscritti che si attesta sul ragguardevole numero di 105 allievi giunti dalla maggior parte delle nazioni europee, ma anche da Hong Kong, Turchia, Giappone, Corea, USA, Cina, Israele e Venezuela.

L’evento clou di questa edizione è senza dubbio il ritorno del maestro lituano David Geringas, violoncellista di importanza internazionale, che ha contribuito a diffondere il nome e la fama di Cervo quando non esisteva il web. Grazie a lui giunsero a Cervo decine di richieste di iscrizione per una masterclass che rappresentava uno dei pochi corsi in Europa di tale rilevanza.

A Cervo Geringas terrà una masterclass pubblica giovedì 5 settembre dalle 10 alle 13 e un concerto che si preannuncia straordinario, la sera prima il 4. Nell’ambito dei corsi vi è un affluenza record di violoncelli e violini (quasi 40 allievi per ogni strumento) e quindi spazio ai tre insegnamenti di violino con i docenti Ulf Hoelscher, Stephan Picard ed Erika Geldsetzer; di violoncello con Troels Svane e Gustav Rivinius , con Jean Sulem per la viola e infine con Arnulf von Arnim e Ian Fountain per i corsi di pianoforte e musica da camera. Con questi musicisti e con gli allievi già premiati in concorsi internazionali il programma si presenta così ricco di 13 concerti in 12 giorni di intenso studio, prove e rafforzamento di rapporti umani.

Nessun “compleanno” musicale speciale sarà festeggiato quest’anno dall’Accademia, ma tanto spazio al compositore tedesco Ludwig van Beethoven, di cui si anticipa il 250° anniversario della nascita nel 2020. Presente nelle sonate in trio, nelle variazioni e naturalmente nel concerto pianoforte e orchestra.

I dodici giorni di concerti come da consuetudine saranno ospitati nell’oratorio di Santa Caterina, così suddivisi: dal 1 al 5 settembre concerto di docenti e scoperta di nuovi talenti nel “Festival di giovani artisti” premiati nei festival internazionali, dal 6 all’11 serate dedicate ai partecipanti ai corsi e come da tradizione il culmine della manifestazione è rappresentato dal concerto finale dell’orchestra dell’Accademia - decisamente in questa edizione un trionfo di archi - che ospita i migliori solisti scelti fra i giovani artisti partecipanti ai corsi; il 12 settembre (doppia esibizione, alle ore 17 e alle 21) degna chiusura soprattutto con la seconda parte dedicata a Mozart e Beethoven.

L’Accademia è occasione per ascoltare eccezionale musica da camera, ma rappresenta soprattutto un momento di alto perfezionamento didattico per i giovani musicisti che approdano all’Accademia o da qui spiccono il volo per i grandi appuntamenti mondiali, consacrando una carriera artistica di grande valore.