A Dolceacqua ha riaperto il Ristorante Aria Fina, un locale storico dove cucina fa rima con passione

Ha riaperto uno dei locali storici di Dolceacqua. Si tratta del ristorante “Aria Fina” di via La Colla, che dopo due anni di chiusura per opere di ristrutturazione ha ripreso vita per la passione degli amanti del buon cibo. Il locale è aperto sia a pranzo che a cena con un menù che affonda le proprie radici nella tradizione del territorio con una rivisitazione in chiave moderna della cucina italiana. La cucina è legata alla stagionalità dei prodotti a km 0 in modo da poter sempre garantire la miglior freschezza e genuinità.

La riapertura di questo storico locale conferma la “voglia di rinnovamento” da parte dei titolari che vivono in questo splendido angolo dell'entroterra ricco di storia e tradizioni. Al sabato e alla domenica potrete degustare i piatti tipici della zona accompagnati da animazione e ballo. Qui potrete anche organizzare i vostri eventi più importanti come battesimi e compleanni, comunioni e cresime, matrimoni e feste di laurea e molto altro ancora.

Per prenotare o ricevere ulteriori informazioni si prega di chiamare al 338 8159329