Ventimiglia: arrestato dalla Polizia un cittadino afghano già sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni

La Polizia di Stato ha arrestato ieri, a Ventimiglia, un cittadino afghano di 21 anni colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dai magistrati imperiesi. La misura è stata adottata dopo che il giovane straniero è stato più volte segnalato dalla Polizia all’autorità giudiziaria perché inottemperante alla precedente misura del divieto di dimora nel comune di Ventimiglia.

Tale interdizione era stata inflitta nell’ottobre scorso come misura cautelare, in attesa del processo, a seguito del suo coinvolgimento, con altri connazionali, in un’indagine per rapina condotta dalla sezione investigativa del Commissariato di Ventimiglia.

Gli agenti lo avevano sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata e lesioni a danno di due migranti pakistani, picchiati e derubati di tutti i loro averi, nell’alveo del fiume Roja, nelle vicinanze di via Tenda.

A seguito della convalida, è stata emessa a sua carico la misura del divieto di dimora, ripetutamente violata, come accertato dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia che hanno inoltrato una motivata richiesta di aggravamento della misura.

Ieri, nel primo pomeriggio, il pregiudicato straniero è stato riconosciuto da alcuni operatori di Polizia nel quartiere Gianchette. Non appena visti gli agenti il giovane si è dato alla fuga entrando all’interno della linea ferroviaria e correndo lungo i binari, facendo temporaneamente perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno predisposto e progressivamente ampliato l’area di ricerca fino a rintracciarlo in via Tenda, solo due ore più tardi. L’arresto e il suo trasferimento, prima negli uffici di Polizia e poi, in serata, nella casa circondariale di Imperia, si sono svolti senza ulteriori resistenze.

Lo stesso è stato inoltre indagato in stato di libertà per l’inottemperanza al foglio di via, con divieto di ritorno nel comune intemelio, che era stato comminato dal Questore di Imperia.