Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera nella città vecchia per via del crollo di alcuni rami in zona piazza San Costanzo.

Per cause da verificare si sono staccati alcuni rami di una grossa magnolia che sono poi finiti sul terrazzo di un'abitazione. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo danni materiali. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con le motoseghe per rimuovere i rami e mettere in sicurezza la zona.