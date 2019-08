Misteriosa aggressione in centro a Sanremo, giovane barista pestato a sangue in via Roma nella notte

Inquietante episodio la scorsa notte in pieno centro a Sanremo. Un giovane barista della zona (S.M.) è stato pestato a sangue in via Roma, di fronte alle poste centrali, a due passi da piazza Colombo.

Al momento sono ancora poche le informazioni in merito e sembra che l'episodio, per il momento, non sia al vaglio delle forze dell'ordine dato che nessuno ha ancora presentato denuncia. Il giovane barista è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale di Sanremo e, successivamente, per via delle ferite riportate a un occhio, è stato trasferito a Imperia. Possibile anche un ulteriore spostamento al “Santa Corona” di Pietra Ligure a causa delle diverse fratture al volto.

Come detto, data la prognosi (sembrano ferite guaribili in una trentina di giorni), al momento le forze dell'ordine non hanno ancora iniziato a procedere. Resta solo da attendere l'eventuale decisione di S.M. di procedere con una denuncia o con una querela di parte.