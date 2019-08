Imperia: Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza al lavoro per portare in salvo un'imbarcazione in difficoltà, i ringraziamenti di un lettore

Il nostro lettore Paolo Pinto ci scrive per ringraziare la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza a seguito di un salvataggio in mare.

Un ringraziamento particolare alla Capitaneria di Porto di Imperia, al Comandante Guarducci e tutto l'equipaggio della nave Ottonelli della Guardia di Finanza per l'aiuto solerte e la piena disponibilità nel momento del bisogno. Superata la difficoltà, ci hanno ricondotto in porto a Porto Maurizio con grandissima professionalità e umanità. Grazie e complimenti per l'ottima organizzazione tra Guardia Costiera e Guardia di Finanza, ci rendete orgogliosi di essere italiani.