Imperia: camionista ubriaco a zig zag sulla A10, sbatte contro la parete della galleria. Denunciato dalla Polizia Stradale

Poteva consumarsi una tragedia questo pomeriggio, intorno alle 16.15 sulla A10, tra i caselli di Imperia Est e di San Bartolomeo al Mare in direzione Genova, dove un camionista croato di 63 anni, stava procedendo a zig zag con il proprio mezzo pesante, fino a urtare una parete della galleria Santa Libera, riportando la rottura di un pneumatico.



Il camion era inseguito dalla pattuglia di Imperia Ovest della Polizia Stradale, agli ordini del comandante Gianfranco Crocco. L’autista è stato subito fermato e sottoposto ad alcol test, risultando positivo con un tasso alcolemico di 3,20. Un record negativo se si pensa che gli autotrasportatori devono per legge tenere il proprio tasso a 0.



Il mezzo è stato posto sotto sequestro e l’uomo, proveniente dalla Spagna e diretto in Slovenia, sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza.