Diano Marina: eroico salvataggio ai bagni Cesar's Beach, il racconto di una nostra lettrice

La nostra lettrice Roberta Capizzi ci scrive per raccontare un episodio accaduto ieri sera, intorno alle 18, ai bagni Cesar's Beach di Diano Marina.

Le volevo raccontare di un piccolo episodio che mi riempie il cuore di orgoglio e che mi fa credere che gli italiani siano sempre un grande popolo.

Ieri sera, intorno alle 18, un ragazzo, mentre faceva il bagno davanti ai piloni della Cesar's Beach di Diano Marina, è stato tratto in salvo da un uomo che si è prontamente tuffato accorgendosi che il bagnante era in difficoltà. Con grande calma l'ha portato a riva e dopo essersi accertato che stesse bene l'ha lasciato nelle mani del bagnino.

Nessuna forma di machismo, nessuna prosopopea da parte di questo piccolo eroe che poi è ritornato sotto il proprio ombrellone come se nulla fosse. Sappiamo solo che è un avvocato di Biella, in vacanza con la propria famiglia, di nome Francesco.

Non nego che io e i miei amici ci siamo commossi nel vedere come ci siano ancora persone genuine e semplici che mettono a repentaglio la propria vita per aiutarne un'altra.

Mi sento in dovere di ringraziarlo per il coraggio dimostrato e che mi fa ancora sperare che nel momento del bisogno ci sono ancora persone che si tuffano per tirare fuori dai guai un perfetto sconosciuto. Abbiamo bisogno di persone così.