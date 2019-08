CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 28 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- IL RE LEONE – ore 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- IL RE LEONE (3D) – ore 17.30 – 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 17.00 - 19.15 - 21.45 – di David Leitch - con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- LA RIVINCITA DELLE SFIGATE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Olivia Wilde - con Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow - Commedia - "Cosa succederebbe se alla vigilia del diploma ti accorgessi di non esserti goduto davvero gli anni del liceo perché troppo preso solo a studiare? Questo è quello che accade alle due protagoniste di questa divertente commedia teen che decidono di concentrare quattro anni di divertimento in un'unica indimenticabile e folle notte…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****

- MEN IN BLACK: INTERNATIONAL – ore 19.30 – di F. Gary Gray - con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson – Azione/Commedia/Fantascienza - "Gli Uomini in Nero hanno sempre protetto la Terra dalla feccia dell'universo. In questa nuova avventura, affrontano la loro più grande e più globale minaccia fino ad oggi: una talpa nell'organizzazione Men in Black…”

Voto della critica: ***

- SUBMERGENCE – ore 21.45 – di Wim Wenders - con Alicia Vikander, James McAvoy, Alex Hafner, Audrey Quoturi, Celyn Jones – Drammatico/Sentimentale/Thriller - "James More è un ingegnere idraulico sotto copertura per i Servizi Segreti britannici che, durante una missione per scovare il nucleo di alcuni terroristi suicidi che si infiltrano in Europa, è stato preso in ostaggio in Somalia da alcuni jidahisti. Danielle ‘Danny’ Flinders è una bio-matematica che lavora nelle profondità del mare, in procinto di immergersi negli abissi alla ricerca di prove a sostegno della sua teoria sulle origini della vita sul nostro pianeta. James e Danielle si sono incontrati, in un hotel isolato sulla costa atlantica, solo due settimane prima, mentre entrambi erano alle prese con i preparativi delle rispettive missioni pericolose. L'ultima cosa che si sarebbero aspettati è che si innamorassero l'uno dell'altra, ma inevitabilmente è proprio ciò che è accaduto. Questo amore istintivo, tuttavia, darà loro la forza e il coraggio per affrontare la prova più dura delle loro rispettive vite…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- SANREMO MUSICAL - IL FILM – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Isabella Biffi - Musicale - "Otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d' Italia e di estrazioni sociali diverse, si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c'è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia veramente convocati. I giovani artisti si ritrovano apparentemente soli nel teatro del Festival che è a loro completa disposizione: diventa naturale confrontarsi, per ripercorrere singolarmente e insieme la storia musicale della manifestazione. In realtà sono studiati e giudicati da due personaggi che, magicamente, sono gli stessi che hanno ideato e fortemente voluto il festival di Sanremo a partire dalla prima edizione. Alla fine, il loro sogno si avvera, perché sono tutti ragazzi “speciali” pronti per andare in scena…”

Voto della critica: n.p.



Centrale (tel. 0184 597822)

- IL SIGNOR DIAVOLO – ore 17.15 - 19.30 - 21.15 – di Pupi Avati - con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo Giudice, Massimo Bonetti – Drammatico/Thriller - "Ambientata nel Polesine negli anni '50. Un bambino muore, per malaria dicono i medici, ma l'amico ritiene che sia rimasto vittima di una maledizione, per aver profanato un’ostia durante la prima comunione. Per vederci chiaro cercherà di entrare in contatto con una figura misteriosa che si dice abbia rapporti col Maligno in persona…”

Voto della critica: ****



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- CRAWL – INTRAPPOLATI – ore 17.00 - 19.15 – di Alexandre Aja - con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, George Somner, Ami Metcalf – Azione/Avventura/Horror - "Quando un potente uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso. Dopo averlo trovato ferito nel vespaio della loro casa, i due restano intrappolati e l'acqua rapidamente invade lo spazio. Capiranno presto che il rischio annegamento sarà l'ultima delle loro paure…”

Voto della critica: ***

- THE NEST (IL NIDO) – ore 21.30 – di Roberto De Feo - con Francesca Cavallin, Justin Korovkin, Ginevra Francesconi, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta - Drammatico - "Samuel è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena a ‘Villa dei Laghi’ una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l'arrivo dell'adolescente Denise scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL RE LEONE – ore 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL RE LEONE – ore 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- IL RE LEONE – ore 21.30 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MEN IN BLACK: INTERNATIONAL – ore 21.00 – di F. Gary Gray - con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson – Azione/Commedia/Fantascienza - "Gli Uomini in Nero hanno sempre protetto la Terra dalla feccia dell'universo. In questa nuova avventura, affrontano la loro più grande e più globale minaccia fino ad oggi: una talpa nell'organizzazione Men in Black…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- IL RE LEONE – ore 21.00 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL SIGNOR DIAVOLO – ore 21.00 – di Pupi Avati - con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo Giudice, Massimo Bonetti – Drammatico/Thriller - "Ambientata nel Polesine negli anni '50. Un bambino muore, per malaria dicono i medici, ma l'amico ritiene che sia rimasto vittima di una maledizione, per aver profanato un’ostia durante la prima comunione. Per vederci chiaro cercherà di entrare in contatto con una figura misteriosa che si dice abbia rapporti col Maligno in persona…”

Voto della critica: ****



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it