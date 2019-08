Tre ragazze di Sanremo ed una di Arma di Taggia alle prefinali di Miss Italia: per loro un 'in bocca al lupo' speciale

A poche ore dal verdetto ufficiale che consentirà di conoscere le ragazze che potranno accedere all'80esima edizione di Miss Italia arriva un 'in bocca al lupo' speciale per Claudia Paglialunga, Alessia Lamberti e Erika Manolio di Sanremo e Valentina Gullo di Taggia, le prefinaliste della provincia di Imperia.



Queste giovani sfileranno ancora una volta per strappare un biglietto d'accesso alla finale nazionale di Jesolo, dove si uniranno alle 20 finaliste regionali. Per la Liguria è stata scelta la 21enne di Ceriale Maria Laura Caccia. Quindi una possibilità non così remota per le giovani portabandiera della riviera dei fiori.



La negoziante matuziana Daniela Cretarola ha seguito le ragazze in queste settimane. E' stata lei ad avere il piacere di vestirle durante il momento dedicato alla moda in queste preselezioni liguri. "Volevo augurare un grosso in bocca al lupo a tutte le ragazze che rappresentano la Liguria. Sono particolarmente vicina alle tre sanremesi Erica Manolio, Claudia Paglialunga ed Alessia Lamberti e auguro loro di poter realizzare tutti i sogni nel migliore dei loro successi. Colgo l'occasione per ringraziare il direttore artistico Fortunato Scordo che mi permette di collaborare insieme da anni a questa splendida manifestazione".