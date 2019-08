Sanremo: navi extralusso a Portosole, è arrivata la B3 e sarà ormeggiata a fianco della famosa Kingdom 5 KR

Ha fatto il suo ingresso nel porto di Sanremo uno yacht dalle forme molto particolari si tratta del B3. Ufficialmente si tratta di una imbarcazione di supporto, che accompagna la nave madre che rimane al largo.



Quello che colpisce è sicuramente la forma dello scafo dove troviamo a caratteri cubitali il nome della barca. Si tratta della forma ‘Sea Ax’ un brevetto del cantiere nautico olandese Damen che, insieme al team proprietario, ne ha curato anche tutti gli allestimenti interni ed esterni. La presentazione avvenne durante il prestigioso Monaco Yacht Show del 2018. Il B3 è costruito con acciaio e alluminio e nasce per essere una nave di supporto ma con i suoi 55 metri di lunghezza ha anche tutte le caratteristiche per muoversi in completa autonomia. Infatti a Bordo si trovano ogni genere di confort moderno oltre a tre suite in grado di ospitare 6 ospiti.



Un altro dei dettagli che stuzzica la curiosità è la grandezza del ponte principale e la presenza di una gru, una soluzione pensata per calare in mare qualsiasi mezzo, come tender o piccoli sommergibili. La B3 in questi giorni sarà ormeggiata a Portosole vicino ad un’altra imbarcazione molto particolare che da circa 20 giorni si trova nella città dei fiori. Stiamo parlando della Kingdom 5 KR, un vero e proprio superyacht, appartenuto inizialmente all’uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi. La proprietà passò con il tempo al Sultano del Brunei e poi persino a Donald Trump, prima che diventasse presidente degli Stati Uniti d’America.



Anche in questo caso si tratta di un’imbarcazione nota per la sua linea considerata sempre attuale nonostante sia stata varata nel 1980. Fu il primo superyacht della sua categoria ad attirare l’attenzione mediatica dell’epoca soprattutto per le dotazioni dell’epoca. Al suo interno, inizialmente si trovavano anche una sala operatoria con tanto di TAC, poi eliminate durante la proprietà Trump, mentre invece fanno ancora parte delle dotazione cinema, discoteca, cucine e pasticceria, sauna, bagno turco e piscine, il tutto in versione per il pubblico e privato, per l’armatore.



Un’ultima curiosità la Kingdom 5 venne utilizzata anche nel film di James Bond, Mai dire mai e viene citata anche in una canzone dei Queen. Insomma ancora una volta Portosole viene scelto da importanti navi di lusso.