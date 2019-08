Pigna: spese legali a carico del Comune, l'appello degli Amici del Rio Carne

“Per il nostro Rio Carne, perché continui ad essere il paradiso che è... occorrono fondi per le relazioni di tecnici specializzati per questo chiediamo l'aiuto di tutti coloro che amano questo luogo del cuore”. Questo appello arriva direttamente degli Amici del Rio Carne, tramite il loro portavoce, a sostegno del Comune di Pigna affinchè possa sostenere le spese legali derivanti dalla citazione della ditta Remna.



“Credo sia necessario specificare che era già stata attuata un'iniziativa analoga dove erano stati raccolti circa 7000 euro, in parte utilizzati per spese legali che ci hanno permesso di arrivare alla famosa conferenza dei servizi ove la provincia ha annullato l'Autorizzazione Unica alla Remna, in parte per un rendering fotografico ed in buona parte utilizzati come donazione al Comune di Pigna per sostenere le notevoli spese legali visto che la società Remna ha portato al Tribunale Superiore delle Acque di Roma tutti gli Enti che si sono contrapposti al Progetto della Minicentrale sul Rio Carne. Tutte le spese sostenute sono documentate da fatture e dalla delibera comunale che attesta la donazione di 5000 euro".

"Perchè sostenere il Comune? Perchè è stato citato presso un Tribunale a Roma e le spese legali hanno un costo maggiore, perchè servono delle controperizie che hanno pur esse un costo, perchè se si perde Carne, si perde un luogo di pregio che con gli anni ed i cambiamenti climatici in corso acquista sempre più valore visto l'esponenziale aumento dei visitatori”.



“Le caldissime estati rendono più gradevole trascorrere le proprie ore di relax in riva ai torrenti piuttosto che su spiagge assolate. Insomma l'entroterra tra non molto sarà rivalutato e perdere i luoghi d'interesse sarà come vendere un quadro di Monet al rigattiere in cambio pochi spiccioli. Per controbattere le relazioni tecniche della società Remna (che a quanto pare tiene assai a questa minicentrale) servono altre relazioni e perizie tecniche.

Tutto ciò ha un costo e, visto che il luogo sta a cuore a molti, ci sembra giusto far ripartire una raccolta proprio per aiutare il Comune di Pigna a sostenere questi oneri, visto che le risorse dei piccoli comuni non sono infinite. Pochi spiccioli a testa moltiplicati per tutti gli Amici di Rio Carne consentiranno di raggranellare il necessario. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo”.

Nella gallery il documento con i riferimenti per donare il proprio contributo