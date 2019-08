Imperia: Olioliva, il Sindaco avverte gli organizzatori "La manifestazione non può diventare una fiera, presentino un progetto compatibile con lo sviluppo della città" (video)

Per Claudio Scajola la ricerca della qualità nelle manifestazioni è ormai un dogma che ripete a ogni conferenza stampa. Il Sindaco dichiara che occorre organizzare eventi che possano richiamare l’attenzione dei turisti e caratterizzare Imperia e le sue peculiarità: il mare, sfruttando il miglior clima d’Italia, con il raduno delle Vele d’Epoca reso annuale, e altre attività legate al turismo e agli sport marini. L’altra particolarità del territorio è l’agroalimentare e Scajola ha approfittato dell’argomento per entrare a gamba tesa nella querelle su Olioliva, la festa dell’olio nuovo in programma a novembre.



Già alcuni mesi fa, come avevamo rivelato su Imperia News, era nato uno scontro tra il Comune e PromImperia, l’azienda che organizza la manifestazione. Il motivo, la scarsa selezione degli espositori degli stand. Qualche giorno fa una nuova polemica, con la volontà da parte dell’amministrazione, di spostare Olioliva, dalla vetrina onegliese dei portici di via Bonfante e di calata Cuneo, a banchina Aicardi. Questo ha scatenato le proteste dei commercianti, ma il Sindaco sembra deciso verso il nuovo corso, avvertendo di essere in attesa di una nuova proposta da parte dell’organizzazione, in assenza della quale l’evento sarebbe annullato.







“Se la nostra manifestazione diventa una fiera, le fiere si fanno già in tantissime città. Deve diventare una manifestazione di qualità sulla storia e sull’utilizzo dell’olio e dei suoi derivati. Non possono esserci anche prodotti che niente hanno a che fare con una manifestazione dell’olio”, ha commentato il Sindaco che ha detto di averne già parlato in occasione della scorsa manifestazione con il presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria Luciano Pasquale, “che ha condiviso queste idee”.



“Stiamo aspettando, e siamo molto in ritardo – ha ribadito Scajola – una ipotesi di proposta da parte di questa organizzazione per poterla insieme valutare, se rientra nell’indirizzo che abbiamo dato”.



Il Sindaco ha poi detto di aver già scritto quattro volte a PromImperia. “Speriamo che a breve ci arrivi una proposta. Se non c’è ancora un programma adesso, come possiamo pubblicizzarla fuori dai confini per attirare persone qua?”.



Scajola non prende in considerazione l’ipotesi che la proposta da PromImperia possa non arrivare. “Il progetto non può non arrivare, perché se non arrivasse non si farebbe la manifestazione”, conclude il Sindaco.