Il sanremese Gabry Sax ha aperto il concerto di Roger Hodgson dei Supertramp ad Alassio (foto)

Martedì sera ad Alassio, il sassofonista sanremese Gabriele Zeppegno, conosciuto come Gabry Sax, affiancato dall’artista alassino Rudy Mascheretti (Rudy Mas), ha aperto il concerto di Roger Hodgson dei Supertramp nella sua unica data italiana, con una splendida performance di “beat art”.

La meravigliosa tela dipinta a suon di musica è stata poi presentata alla fine del concerto a Roger Hodgson per essere autografata, commentata da un suo “I like it". Una serata all’insegna della vera e buona musica per eccellenza.

Testo e immagini di Stefania Scarpa.