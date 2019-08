Riva Ligure: dal 4 settembre aprirà lo 'Sportello per il decoro urbano', la consigliera comunale Sabatino gestirà le segnalazioni ed i suggerimenti dei cittadini

Da mercoledì prossimo a Riva Ligure sarà attivo lo 'Sportello per il Decoro Urbano'. Un nuovo servizio che sarà attivato all'interno dello spazio che ospita l'anagrafe. La consigliera comunale Maria Rosa Sabatino sarà la persona a cui potranno rivolgersi i cittadini che avranno qualche segnalazione o suggerimento. Lei sarà presente in ufficio dalle 9 alle 12, ogni mercoledì.



Il servizio funzionerà in modo semplice e diretto, assicurano dall'amministrazione comunale e garantirà anche un feedback al cittadino. “Istituire questo sportello era uno dei punti programmatici del programma elettorale. E' un servizio necessario per far si che cittadini abbiano un rapporto diretto con l'amministrazione ed il Comune per tutti quegli interventi di piccola manutenzione” - ha spiegato il sindaco Giorgio Giuffra.



La consigliera Sabatino è la persona giusta al posto giusto grazie alla sua esperienza pluriennale, avendo passato ben 41 anni all'ufficio anagrafe. - sottolinea il primo cittadino - Lei sarà il trait d'union con la cittadinanza. Insieme abbiamo sviluppato questo progetto che permetterà al cittadino di portare all'attenzione del comune segnalazioni e perchè no, anche suggerimenti. Eventuali spunti di miglioramento sono ben accetti. Questo servizio deve essere la base per un'idea di città decorosa, bella e pulita”.



“Da settembre, ogni mercoledì, sarò fisicamente presso un ufficio al piano ammezzato del municipio nello spazio anagrafe, dalle 9 alle 12. - assicura la consigliera Sabatino - Avrò la possibilità di ascoltare i cittadini che verranno con suggerimenti e segnalazioni e cercherò di andare incontro e risolvere per quanto possibile queste richieste in modo veloce e costruttivo. Lavoreremo come una squadra, amministrazione e cittadinanza, insieme”.



“Non sarà un punto di ascolto o un confessionale. L'obiettivo è centralizzare le richieste di intervento. Qui l'amministrazione ci mette concretamente la faccia impegnando un consigliere comunale per questo nuovo servizio che andrà ad integrarsi con l'ecosistema di servizi d'ascolto per il cittadino, come ad esempio il nostro numero whatsapp. Siamo consapevoli che arriveranno molte segnalazioni – chiosa il sindaco - Non arriveremo dappertutto ma cercheremo di dare risposte a tutti. Si andrà ad intervenire per priorità. Quindi, sarà prioritario l'intervento che mette a rischio l'incolumità delle persone e poi si opererà in un secondo momento su interventi magari meno urgenti. Tutto questo anche in base alle disponibilità economiche e lavorative”.