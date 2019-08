Bocciato il progetto per un nuovo Lidl su Arma di Taggia: cozza con il PRG ed il vecchio PUC

Taggia non avrà un nuovo supermercato Lidl. La decisione è stata presa dall'amministrazione del sindaco Mario Conio all'atto della valutazione sulla richiesta presentata dalla nota catena di supermercati.



Che cosa prevedeva il progetto? L'idea era di costruire un nuovo edificio che sarebbe dovuto sorgere a pochi metri dalla rotonda delle olive, quindi tra via Aurelia Ponente e via San Francesco, nell'area delle serre. Lì poi si sarebbe trasferito il punto vendita ad oggi presente in via San Francesco 278.



La giunta ha ritenuto il progetto non di pubblico interesse. Dietro la bocciatura della pratica ci sono principalmente delle motivazioni di natura tecnica. Infatti, il progetto risulta non conforme sia rispetto alle previsioni del PRG, perchè si trova in zona turistico-ricettiva, sia per quanto riguarda il PUC adottato dal Consiglio Comunale dell'aprile del 2017, quindi quando era in carica il sindaco Vincenzo Genduso. Il nuovo Lidl sarebbe stato costruito in zona DT2 all’interno della quale non sono previste le destinazioni d’uso di questo tipo.



Di fondo ha prevalso un ulteriore concetto, la tutela dei negozi più piccoli rispetto alla nascita di strutture di vendita ben più complesse e con altri mezzi che rischierebbero di assestare un ulteriore colpo agli esercizi di vicinato. L'amministrazione nell'esprimersi negativamente sulla pratica ha sottolineato come sia nelle sue corde l'intenzione di promuovere e valorizzare il piccolo commercio al dettaglio, spesso a conduzione famigliare, sostenendone lo sviluppo e l'incremento sul territorio.