Disservizi bus della Riviera Trasporti, utente chiede una forte presa di posizione

“Buongiorno, intervengo dopo aver letto ieri che il Presidente del Consiglio Comunale della città dei Fiori Il Grande, è intervenuto per chiedere chiarimenti in merito alla situazione della Riviera Trasporti in merito ai disservizi segnalati. Ormai quotidianamente saltano le corse, non solo a Sanremo ma anche a Imperia ed a campione, vuoi per ritardi e, a detta di alcuni autisti, perché mancano i mezzi. Ultimamente le navette per la stazione di Imperia appositamente programmate non esistono (sono solo sulla carta…).



Io mi chiedo: perché in questo caso non interviene direttamente la Provincia oppure perchè i sindaci dei Comuni dove questa azienda lavora non si ribellano???? Con quello che si pagano di biglietti e abbonamenti non è possibile tollerare un servizio così scadente, oltretutto con bus molto sporchi e mal ridotti…

Gino Boffa”.