Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

SANREMO

8.30-12.30. Serenata d’Estate: esposizione documentaria allestita nella Sezione di Archivio di Stato di Sanremo, Corso F. Cavallotti 362, ingresso libero (tutti i mercoledì fino al 18 settembre, info 0183 650491

19.00-24.00. Mercatino estivo in Corso Nazario Sauro (ultimo appuntamento)

19.00. Per la rassegna ‘Sorsi di Note 2019’, musica live con la band ‘Sidewalk’. Piazza Eroi sanremesi, Statua Siro Carli

19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con il pianista Massimo Spinetti (evergreen e classici della canzone italiana e successi internazionali). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Festeggiamenti patronali a Bussana

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – categoria allievi nazionali. Stadio Comunale, fino al 31 agosto

21.00. ‘Aria de Festival!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione Bussana ingresso libero

21.30. ‘Affabulando in piazza Capitolo’ (11a edizione): serata dedicata all’arte poetica di Franco D’Imporzano, intellettuale sanremasco, cultore di teatro e letteratura, accademico della Pigna per la Dialettologia. Letture a cura di Marinella Rambaldi e Gianni Modena. A cura dell’Accademia della Pigna. Piazza Capitolo, ingresso libero

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i mercoledì)

19.00-21.00. ‘Aperitivi al Museo’ (5a edizione): degustazioni di specialità gastronomiche mediterranee e vino tipico ligure + spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia teatrale ‘Ramaiolo in scena’. Museo dell’Olivo Carlo Carli, via Garessio, info 0183 295762

20.00. Torneo di Pallonetto 4° Memorial. Vincenzo Raineri. Piazza Parasio, fino al 31 agosto

21.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, Simona Sparaco presenta il libro ‘Nel silenzio delle nostre parole’ (DeA Planeta). Borgo Foce (più info)

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all’imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare a fine passeggiata (20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria 0184 229507

21.15. ‘I Colori dell’Anima: Viaggio nei Ricordi di Monet tra Bordighera e Dolceacqua’: spettacolo teatrale con Mauro Gambino, Luisella Berrino, Laura Trimarchi, Fulvia Roggero. Regia di Silvia Villa (7 euro). Forte dell’Annunziata



VALLECROSIA



20.00. ‘Sport Meets Food’ (3ª edizione): connubio tra sport e cibo a cura dell’Associazione ‘Gli amici del Lungomare di Vallecrosia’. Conduce la serata Claudio Porchia. Lungomare G. Marconi, ingresso libero (tutte le info a questo link)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423

ARMA TAGGIA

21.00. ‘Books on the road’: rassegna letteraria in collaborazione con Atene edizioni con presentazione della nuova edizione dei Canti Orfici di Dino Campana, a cura di Fabio Barricalla. Via Queirolo

RIVA LIGURE



16.30. ‘Radioimmaginaria: Radio FootBall (il torneo continua fino alle 19.30 con Deejay set on the Beach )+ diretta dalla piazza (h 21/21.30) + concerto band under20 (h 21.30). Piazza Matteotti, fino al 31 agosto

21.15. ‘Bim Bum Bam - Evviva Riva’, ‘Il Villaggio dei Gonfiabili’. Lungomare



DIANO MARINA



16.30. Il Trenino Turistico del Golfo: La Val Steria con percorso Villa Faraldi – Tovo – Chiappa (6 euro). Partenza da zona Sant'Anna, ogni mercoledì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

21.30. Per l’8a Estate Musicale Dianese, Gran Galà della Musica​ con arie da opera e canzoni d'autore con la parecipazione del tenore Massimiliano Pisapia. Organizzazione a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera. Villa Scarsella (a pagamento)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mercato di Campagna Amica di Coldiretti con eccellenze fresche di stagione e a km0, vendute direttamente dai produttori liguri e piemontesi. Giardini I Maggio (tutti i mercoledì)

10.00-11.00. Lezione gratuita di Zumba. Piazza Torre Santa Maria (tutti i mercoledì sino al 4 settembre)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.30. Karaoke con Paolo Bianco all’Anfiteatro

CERVO

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Benedetta Torre (Soprano) accompagnata dagli Archi All’Opera (Ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova). Musiche di Mozart, Mascagni, Puccini. Sagrato dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

POMPEIANA

21.00. ‘Poesia sotto le stelle’: serata con letture poetiche e momenti musicali incentrati sul tema del clima e dei cambiamenti climatici. Con gli attori del ‘Teatro dell'Albero’ di San Lorenzo al Mare e le musiche a cura di Sonia Soprano al pianoforte ed Edoardo Lanzi al violino. Piazza San Giuseppe





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

SANREMO

10.00. Visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423

16.30. Visita guidata alla Sanremo delle Teste Coronate, con visita di Palazzo Bellevue, già lussuoso albergo ora sede comunale, che conserva ancora saloni ed opere d'arte (7 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo (edicola), info 338 1375423

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time con Sonny & Dimi: Sonny Riviera e Andrea Di Michele propongono un inedito viaggio musicale, che parte dagli anni ’50 e arriva ai grandi successi del momento. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 20.30, laboratorio didattico strumentale. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – categoria allievi nazionali. Stadio Comunale, fino al 31 agosto

20.30. ‘Ottocento in Villa’. Villa Nobel (a pagamento)



21.00. Per i festeggiamenti patronali, commedia dialettale della Compagnia Stabile 'Città di Sanremo' dal titolo 'Area di Festival'. Frazione Bussana

21.30. ‘Cinema sotto le Stelle’: proiezione film ‘Il Libro della Giungla’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero

BORDIGHERA



16.30-21.00. ‘Bordighera Book Festival’ (6a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 1° settembre (il programma a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + Festa del Pallone. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

19.30. Mare e gusto: Serate di proposte gastronomiche dei ristoranti ospedalettesi a cura di Confcommercio. Pista ciclopedonale, anche domani

TAGGIA ARMA

18.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato, produttori. Lungomare di Levante (tutti i giovedì fino al 5 settembre)

21.00. Per la ‘Piazza si fa Cinema’, proiezione film ‘Puoi baciare lo sposo’ (commedia sentimentale). Piazza Gastaldi a Taggia

21.30. ‘Balliamoci l’Estate’: musica, dance e animazione con lo showman Gianni Rossi. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



16.30. ‘Radioimmaginaria: Torneo di Radio Biglie (il torneo continua fino alle 19.30 con Deejay set on the Beach) + diretta dalla spiaggia (h 21/21.30) + Color Party (h 22/00.30). Spiaggia Marinetta, fino al 31 agosto

SAN LORENZO AL MARE

21.30. ‘Ma tu conosci il mare? Viaggio alla scoperta delle meraviglie sommerse dei nostri fondali a cura dell’associazione ‘InforMare’. Lungomare cittadino, ingresso gratuito

DIANO MARINA

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per ‘Giovedì Bimbi’, la Baby Dance di Fortunello e Marbella. Piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.30. Animazione musicale con Dj Tex in Piazza Torre Santa Maria

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la bassa Valle del torrente San Pietro e il borgo di Cervo (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni giovedì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



ENTROTERRA

BORGOMARO



21.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 del ‘FestiValdiMaro’, ‘Le quattro stagioni e l’estro poetico di A. Vivaldi’, spettacolo di musica e poesia interpretato dal Quartetto ArchInsoliti formato da: Cristina Silvestro & Vincenzo Città – Violini; David Arienti – Viola; Giancarlo Bacchi – Contrabbasso. Con gli attori del teatro dell’Albero: Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Paolo Paolino. Piazza Don Gandolfo G.B. di Ville S. Sebastiano

CHIUSAVECCHIA

20.30. ‘Omaggio a Camilleri. Dalla Liguria alla Sicilia con Salvo Montalbano’: serata organizzata dal Ristorante e Cantina Ramoino della frazione di Sarola, con ospite, il giallista Pupi Bracali, che con il suo ispettore Calcagno (arrivato al dodicesimo libro) racconta la Liguria (30 euro), info e prenotazioni 333 6781228

DOLCEACQUA



21.00. Concerto del ‘Mystic Now Quartet’: pianoforte, Contrabasso, Violoncello e Voce femminile eseguono brani elaborati in stile classico cameristico da J.S Bach al periodo Classico Romantico alla Canzone moderna. Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Cristian e Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TERZORIO



20.00. Per la Festa Patronale, Street Food e musica con il Duo Beatrice & Serena. Piazza del Paese, anche domani





VENERDI’ 30 AGOSTO

SANREMO

16.30. Visita dei parchi di Villa Ormond e Zirio e del Museo del Fiore (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis, ingresso al Museo del Fiore incluso. Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria di Sanremo, info 338 1375423

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – categoria allievi nazionali. Stadio Comunale, fino al 31 agosto

21.00. ‘Live in Piazza’: musica live con la cover band ‘Start Over Band’. Piazza Colombo

21.00. ‘Nomadi 55 – Per tutta la Vita’: concerto dei Nomadi. Teatro Ariston (più info)

21.30. Per i Festeggiamenti patronali, serata danzante con l'Orchestra Portofino Band. Frazione Bussana

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

21.15. Per la Rassegna ‘Un libro aperto’, il giornalista Franco Borgogno indaga sul tema dell’inquinamento da plastica. Via Antica dell’Ospizio a Oneglia, ingresso gratuito

BORDIGHERA



10.00-22.00. ‘Bordighera Book Festival’ (6a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 1° settembre (il programma a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



19.30. Mare e gusto: Serate di proposte gastronomiche dei ristoranti ospedalettesi a cura di Confcommercio. Pista ciclopedonale

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

21.00. Esibizione del gruppo musicale ‘Bruti e Boi’: serata a scopo benefico con l’apertura del cantautore locale Angelo Delfino. Piazza Santissima Trinità

RIVA LIGURE



16.30. ‘Radioimmaginaria: Torneo di Radio Volley (il torneo continua fino alle 19:30 con Deejay set on the beach) + diretta dalla piazza (h 21/21.30) + Proiezione cortometraggio ‘Everyone’ di Tommi Boom (h 21.30). Piazza Matteotti, fino al 31 agosto

SAN LORENZO AL MARE

10.00. ‘Ma tu conosci il mare? Biopasseggiata a cura dell’associazione ‘InforMare’. Spiagge cittadine

21.00. Louise Hay Celebration’: Corso Ufficiale gratuito a cura dell’associazione ‘Due Parole in riva al Mare’. Hotet Riviera dei Fiori (più info)

DIANO MARINA

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

21.30. ‘Il piacere di essere onesti’ di Norman Velino: commedia brillante in due atti messa in scena dalla Compagnia ‘Amici del Teatro’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



21.30. ‘The Frade’: concerto del duo acustico formato da Daniele Miraglia e Francesco Pignataro. Anfiteatro

CERVO

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00-19.00. Mostra dei dipinti finalisti del Concorso ‘Monet copia d'Autore’. La Tour des Artistes, Via Castello 68, fino al 1° settembre

LUCINASCO

21.30. Per l’ultimo appuntamento 2019 della rassegna ‘I Concerti sul Lago’, concerto ‘Stabat Mater’ di Pergolesi con la proiezione su maxi schermo delle fotografie scattate alla Sacra Sindone da GianCarlo Durante il fotografo ufficiale del Sacro Telo + commento sonoro con accompagnamento musicale dal vivo su copie di strumenti d'epoca a cura dell’Ensemble d'archi dell'accademia degli Imperfetti di Genova. Parrocchiale dei SS Stefano e Antonino, ingresso libero

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



TERZORIO



14.30. Per la Festa Patronale, giochi per grandi e piccini con l’animazione di Sabrina. Piazza del Paese

VALLEBONA

18.00. Per la rassegna ‘Scrittori a km 0’, Elio Maccario presenta il libro ‘Quell’ultimo guizzo di fumo’. A cura dell’Associazione ‘A Cria’. Loggia dell’Aria



21.00. ‘M’ama non m’ama - storie d’amore e disamore’: performance composta dai petali musicali, poetici e teatrali di un’ideale corolla. Partecipa la band dei Mostly Harmless. Evento a cura del gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente per le Pari Opportunità). Piazza XX Settembre, ingresso libero



SABATO 31 AGOSTO

SANREMO

10.00. 1° raduno ‘Fiori in Corsa’: corsa di macchine in miniatura si snoderà su una replica del circuito di Monza (5 euro per 20 minuti di corsa). Floriseum, Museo del Fiore di Sanremo, C.so Felice Cavallotti 113, anche domani

17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice, anche domani

19.00. ‘Happy Hour con l’Autore’: rassegna letteraria in piazzetta dei Ferri nel Centro storico

18.30 & 21.30. Per i Festeggiamenti patronali, 'A Curza de Buzzana' (corsa podistica, h 18.30) + serata danzante conl'Orchestra 'Simona e gli Eclipse'. Frazione Bussana



20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con Beatrice Orrigo & Reddy Bobbio: serata dalle melodie calde ed avvolgenti che regalano un’atmosfera unica. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Ultimo appuntamento della 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – categoria allievi nazionali. Stadio Comunale



21.00. Festa di Carevale a Coldirodi

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale ‘Veji e Giovo’ di Buriasco (Torino) in ‘Ciapa Lì’. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

17.00-00.00. Apertura straordinaria di Villa Grock e del suo giardino con ‘Aperitango’ a favore della FIDAS a partire dalle ore 18. Villa Grock in via Fanny Roncati Carli

20.00. ‘White - Imperia si veste di bianco’: cena in bianco organizzata dall’associazione ‘Viva Imperia’. Via Felice Cascione (i dettagli a questo link)

21.00. Spettacolo di cabaret con il comico Fabrizio Fontana. Borgo d'Oneglia

VENTIMIGLIA



21.00-01.00. ‘Una Notte ai Giardini Hanbury’: Aperitivo, Visita Guidata & Dj Set a cura dell’associazione ‘Ventimiglia Viva’. Giardini Hanbury (più info)



BORDIGHERA

10.00-21.30. ‘Bordighera Book Festival’ (6a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 1° settembre (il programma a questo link)

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39 (i sabati e le domeniche di agosto)

18.00 & 20.00. ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e gole di Piccione’: passeggiata teatrale animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo i sentieri nei quali dipinse nel suo soggiorno in Riviera e i paesaggi (10 euro). Due partenze da Villa Regina Margherita, anche domani, info 3477851494

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Concerto Lirico degli allievi della Masterclass di Jenny Anvelt con le arie delle più belle opere del repertorio italiano e straniero. Chiesa Anglicana

ARMA TAGGIA



20.00. Cross Country sotto le stelle: gara di montain bike in circuito in collaborazione con ASD HCT39 e gli amici di Siro Grosso. Ritrovo in Piazza Cavour a Taggia

21.30. Esibizione del gruppo musicale ‘Band Clan Batexe’ con repertorio pop/rock italiano. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



16.30. ‘Radioimmaginaria - Color Party: Torneo di Radio Volley (il torneo continua fino alle 19:30 con Deejay set on the beach) + diretta dalla soiaggia (h 21/21.30) + Color Party (h 22/00.30). Spiaggia Marinetta

DIANO MARINA



14.00. Gara di scala quaranta individuale ad eliminazione diretta (partecipazione gratuita) + aperitivo di saluto + serata danzante con musica dal vivo e sorprese. Sede Auser, Via Cairoli 39



19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per ‘Diano Cover’, il grande Blues con Paolo Bonfanti Trio. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

CERVO

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Arnulf Von Arnim e Ian Fountain (pianoforte a quattro mani). Musiche di Schubert, Brahms. Sagrato dei Corallini (più info)

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA

19.30. Sagra Polenta e Cervo: serata enogastronomica allietata dall'orchestra spettacolo Christian e la Luna Nueva. Frazione Andagna (più info)

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Rossella’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TRIORA



16.30. ‘La sicurezza non è mai troppa’: incontro dedicato a richiamare norme e comportamenti corretti per consentire un esercizio quanto più sicuro della caccia. A cura della sezione comunale Federcaccia di Triora. Centro Culturale

FRANCIA

MONACO



20.30. Serata Rock con Little Steven and the Disciples of Soul . Opera Garnier Monte-Carlo (più info)

21.00. ‘Hassan fait son show’: one man show dell'umorista Hassan di Monaco. Giardino Esotico di Monaco



DOMENICA 1° SETTEMBRE

SANREMO



9.00-12.30. 1° raduno ‘Fiori in Corsa’: corsa di macchine in miniatura si snoderà su una replica del circuito di Monza (5 euro per 20 minuti di corsa). Floriseum, Museo del Fiore di Sanremo, C.so Felice Cavallotti 113



17.30 & 21.30. Per i Festeggiamenti patronali, S. Messa e processione del Santo Patrono (h 17.30) + serata danzante con l'Orchestra 'Mike e i Simpatici'. Frazione Bussana

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice

19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con i Glue’s Avenue con proposta di un vasto repertorio che spazia dall’italian swing, al soul, alle hit internazionali con arrangiamenti originali e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.30. Festival Mare 2019. Piazza San Siro

IMPERIA



14.30. 61a Festival Internazionale di Scacchi di Imperia a cura del Circolo Scacchistico Imperiese. Area Ex Salso, Calata Anselmi, fino all’8 settembre (più info)



16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione dal Vallon de Fontanalbe al Vallon de la Miniere nel Parc National du Mercantour con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



18.00-02.00. ‘Suonalo Forte’: aperitivo, cena, musica, performance danzanti ed artistiche. Forte dell’Annunziata (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00-18.45. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno della 6a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma a questo link)

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39

18.00 & 20.00. ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e gole di Piccione’: passeggiata teatrale animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo i sentieri nei quali dipinse nel suo soggiorno in Riviera e i paesaggi (10 euro). Due partenze da Villa Regina Margherita, info 3477851494

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

DIANO MARINA

8.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (ogni prima domenica del mese)

9.00. 1° Torneo di Beach Volley 3 vs 3: evento a scopo benefico a cura del Leo Club Diano Marina. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’, info 346 8585708

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



CERVO

10.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

15.30. ‘Wellness Archery Day’ evento a cura della Asd Archery Club Ventimiglia in collaborazione con la Community Arco del Benessere. Arena Bigauda



DOLCEACQUA



20.45. ‘Omaggio al Cinema - Le grandi musica da film al Castello’: show con musiche e parole di oltre un secolo. Si esibiscono la soprano Annamaria Turicchi, il pianista e direttore d’orchestra Francesco Canavese, l’attore Polo Mazzini ed il baritono Gabriele Manfredini. Presenta l’attrice e regista Consuelo Benedetti. Evento a cura del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua. Castello dei Doria (12 euro, giovani fino a 24 anni 9 euro, ragazzini fino a 12 anni ingresso libero), info 339 1796877

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



9.30-18.00. 39a edizione della Festa della Montagna organizzata dalla sezione di Bordighera del Club Alpino Italiano: Santa Messa e consegna delle ‘Aquile d’oro’ (h 11) + pranzo sociale + giochi per grandi e piccini. Colla Melosa (più info)

POMPEIANA

11.00-18.00. Raduno delle Bende Musicali in occasione del 90° anniversario della fondazione della Banda Musicale di Pompeiana: inaugurazione mostra temporanea sulla storia della banda presso la sala prove (retro chiesa, h 11) + sfilata delle Bande Musicali partecipanti per le vie del paese con partenza da Piazza S. Maria e arrivo in Piazza Dante (h 17) + gemellaggio e concerto finale delle bande partecipanti (h 18)



