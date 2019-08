A fine agosto sfonda quota 3 mila il numero di interventi dei Vigili del Fuoco dall’inizio dell’anno

Quante volte ci capita di incrociare un mezzo dei Vigili del Fuoco in sirena? Specie in estate è una scena quasi quotidiana sulle strade della nostra provincia e i dati dimostrano come il lavoro per il personale anti incendio sia a dir poco eccezionale.

Partiamo da un’imprecisione che noi stessi, in poche righe, abbiamo commesso: sbagliato collegare i Vigili del Fuoco ai soli incendi. Le caserme di Sanremo, Imperia e Ventimiglia ricevono ogni giorno decine e decine di chiamate per gli interventi più disparati. Ci sono sì gli incendi, ma anche allagamenti, incidenti stradali, soccorsi a persone e l’immancabile gattino sull’albero.

Ma quanti sono gli interventi dei nostri Vigili del Fuoco? Nei giorni scorsi le caserme della provincia di Imperia hanno sfondato quota 3 mila interventi. Una media di circa 12 uscite al giorno per i casi più differenti. E stiamo parlando solo delle uscite, molte di più sono le chiamate.

Grazie all’introduzione del 112 Numero Unico Europeo è decisamente diminuito il numero degli scherzi o delle chiamate inutili anche se rimangono casi particolari come chi, ci riferiscono, ha chiamato perché gli era saltata la luce in casa…

Per fortuna il personale qualificato dei Vigili del Fuoco è sempre a disposizione di tutti 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, che si tratti dell’intervento salvavita o del più semplice dei casi. E a loro non possiamo che rivolgere un sentito “grazie!”.